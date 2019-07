Je bent net ontslagen of vreest dat dat eraan komt. Wat kun je dan allemaal verwachten? En wat zijn de financiële gevolgen?

Wij leggen het je uit.

Nooit zomaar tekenen

Wanneer je baas je wil ontslaan, zal hij of zij met een voorstel moeten komen. Daarin staat onder andere hoe je ontslag financieel wordt afgewikkeld. Teken nooit zomaar iets. Laat er altijd eerst een expert naar kijken. Weet: je bent ook niet verplicht om te tekenen. Je hebt alle recht om het voorstel mee naar huis te nemen, zelf rustig te lezen en met anderen samen te bekijken. Laat bijvoorbeeld ook checken of je, na het tekenen van de overeenkomst, recht hebt op een WW-uitkering.

Toch getekend en spijt? Je hebt officieel twee weken om terug te komen op je besluit. Soms kan een werkgever vragen of jij zelf een voorstel op papier wil zetten. Dit is niet gebruikelijk en wordt ook niet geadviseerd. Je hebt het recht om dit te weigeren en je baas te vragen om zelf de eerste stap te zetten.

Heb je recht op transitievergoeding?

Er komen nogal wat moeilijke woorden voorbij wanneer je met ontslag te maken krijgt. Transitievergoeding, bijvoorbeeld. Dat is het nieuwe woord voor ontslagvergoeding. Voorwaarde is dat je minimaal 2 jaar in dienst bent geweest. En dat het initiatief voor het beëindigen of niet voortzetten van het contract bij je werkgever ligt. Werknemers met een vast en tijdelijk contract kunnen hier allebei recht op hebben. Alle voorwaarden vind je op de website van het Nibud (het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).

Niet mondeling!

Probeer communicatie over je (eventuele) ontslag altijd op papier te zetten. Het is lastig om je werkgever te houden aan mondelinge beloften of voorstellen. Hebben jullie een gesprek gehad over je toekomst bij het bedrijf? Dan kun je ook zelf een verslag schrijven en je werkgever vragen deze afspraken per mail te bevestigen.

Naar huis

Wil je baas je per direct naar huis sturen? Daar hoef je geen gehoor aan te geven. Verstandig is het om op zo’n moment per mail of brief bezwaar te maken en aan te geven dat je beschikbaar bent voor werk. Zo laat je zien dat jij graag wilt blijven werken. Dit is belangrijk om het recht op een WW-uitkering veilig te stellen.

Nieuwe financiële situatie

Door ontslag kun je in inkomen achteruit gaan. De WW-uitkering is in principe 75% van je loon. Misschien is het nodig om geld te besparen. Zet je uitgaven op een rij en kijk of er dingen geschrapt of geminderd kunnen worden. Je kunt in je nieuwe situatie ook recht op (hogere) toeslagen hebben. Check dat op de website van de Belastingdienst.

Denk ook aan je pensioen

Wanneer je wordt ontslagen, bouw je geen pensioen meer op bij je oude werkgever. Op wat je tot dan toe opgebouwd hebt, blijf je natuurlijk recht houden. Soms kun je je pensioenregeling nog een tijdje door laten lopen. Dan leg je de bedragen zelf in. In de WW bouw je geen pensioen op. Als je het kunt missen, kun je zelf extra inleggen om een pensioengat te voorkomen. Je kunt er ook voor kiezen om je transitievergoeding hiervoor te gebruiken.

