7 originele én makkelijke zelfmaakideeën voor je kerstkaarten

Is Kerst voor jou ook pas compleet met een boom, cadeautjes en natúúrlijk kerstkaarten? Verras je dierbaren dit jaar dan met een extra originele kaart in de bus: helemaal zelfgemaakt!

Voor 82% van de Nederlanders is het versturen en ontvangen van kerstkaarten het mooiste moment voorafgaand aan de feestdagen.* En door je kaarten zélf te maken, wordt dit nog specialer. Pinterest staat vol leuke zelfmaakideeën. We hebben de creatiefste ideeën – die bovendien helemaal niet moeilijk zijn – verzameld. Ook leuk om samen met de (klein)kinderen te knutselen!

DIY #1: met tape

Voor dit simpele idee heb je – naast het papier voor de kaarten – slechts 3 dingen nodig: tape, paperclips en een glitterster. Je kunt voor de hele kerstboom hetzelfde tape gebruiken, maar ook verschillende soorten tape afwisselen.

DIY #2: simpel & stijlvol

Voor deze kerstkaarten heb je gekleurd papier nodig. Grijs bijvoorbeeld, maar mintgroen, ijsblauw of een mooie aardse kleur kan natuurlijk ook. En verder heb je alleen een witte pen, witte pompommetjes, wat lijm en als het even kan een mooi en sierlijk handschrift nodig.

DIY #3: met kerstboompjes

Een kerstkaart die ook écht naar Kerst ruikt, wie wil dat nou niet?! Onderstaand voorbeeld is een cadeautje, maar op een kaart doet dit idee het óók heel goed. Verzamel kleine takjes, bijvoorbeeld van een conifeer of dennenboom, en plak ze over elkaar op de kaart. Een klein takje onderaan als stam en wat feestelijke gouden sterretjes maken het helemaal af.

DIY #4: kerstkransjes

Deze schattige kerstkransjes zijn zó gemaakt: neem een takje groen (bijvoorbeeld rozemarijn) en knoop er met een stukje touw een kerstkrans van. Plak deze op de kaart en schrijf er een mooie nieuwjaarswens bij.

DIY #5: kerstballen in 3D

Van deze feestelijke kerstballen krijgt iedereen een lach op het gezicht! Onderstaand filmpje laat zien hoe je te werk gaat. In plaats van een grote perforator kun je de rondjes ook knippen met een schaar.

DIY #6: glitter & glamour

Zijn de feestdagen voor jou niet compleet zonder een flinke portie glitter? Dan is dit idee perfect. Plak pailleten in allerlei kleuren in een ronde vorm op de kaart. Teken er met pen een hanger boven en schrijf er een mooie wens onder. Zo gepiept!

DIY #7: met knoopjes

Voor iedereen die handig is met naald en draad en daardoor nog een flinke voorraad knopen heeft liggen: die staan ook superleuk als kerstballen op een kaart! Verder heb je enkel lijm en een pen nodig. Plaatje, nietwaar?

Decemberzegels

Verstuur je zelfgemaakte kerstkaarten met de feestelijke decemberzegels. Dit jaar zijn ze ontworpen door Loesje Donner-Raeds van Vondels. Ze zijn te koop in de webshop van PostNL en bij alle PostNL-punten. Met de decemberzegels kan post tot en met 50 gram worden verstuurd (in plaats van tot 20 gram). Éxtra handig bij zelfgemaakte kaarten, want die zijn al snel iets zwaarder. Gaat je kerstkaart naar het buitenland? Dan heb je maar 2 decemberzegels nodig. Vrolijk kerstfeest!

