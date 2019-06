Ouderenmishandeling: dit kun je doen als je vermoedens hebt

Heftig: 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers krijgt te maken met ouderenmishandeling blijkt uit onderzoek. Vandaag is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling om het onderwerp bespreekbaar te maken, te signaleren en tegen te gaan.

Libelle samen met de Rijksoverheid

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers ooit te maken met ouderenmishandeling. Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk geweld, geestelijke mishandeling en financiële uitbuiting.

Ina was op weg naar haar werk toen ze schreeuwende stemmen hoorde uit een woning. Ze wist niet zeker of ze het bij het juiste eind had, maar besloot toch iets te doen. Ze vertelt: “De geluiden die ik had gehoord bleken uit de bovenwoning van een ouder echtpaar te komen. De medewerkers van de thuiszorgorganisatie waren al in gesprek met het stel, omdat al eerder was opgevallen dat het daar niet goed ging. Mijn verhaal hielp hen een beter beeld te krijgen van wat er zich binnen de muren afspeelde. Daardoor konden zij het echtpaar naar de hulp begeleiden die nodig was.”

Wat kun je zelf doen?

Elke actie, hoe klein ook, kan al het verschil maken. Je kunt bijvoorbeeld met de oudere een kopje koffie drinken en vragen hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met iemand die de oudere ook kent, zoals een buurvrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt helpen.

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl bekijk je hoe je in actie kunt komen. Je vindt er onder andere de signalen van ouderenmishandeling en tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en hulp kun je ook bellen met Veilig Thuis via 0800-2000. Dat kan anoniem. Je kunt Veilig Thuis ook bellen als je twijfelt of het wel om ouderenmishandeling gaat.