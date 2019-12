3x outfitinspiratie voor de feestdagen voor jou én hem

De laatste dagen van het jaar vieren we in stijl. Met deze feestelijke outfits voor hem en haar gaat dat zeker lukken! Welke look is jouw favoriet?

Libelle samen met C&A

Deze stellen werden tijdens het Shine & Dine event van Libelle & C&A in het nieuw gestoken voor de feestdagen.

De outfits van Denise (35) en Tom (34)

Denise: “Na 15 jaar samen en 2 kinderen stappen we op 14 februari 2020 eindelijk in het huwelijksbootje. Omdat we maar één keer trouwen willen we het goed doen, dus we zijn al het hele jaar aan het sparen. We hebben al tijden niks leuks of nieuws gekocht, dus dit event kwam als geroepen. Ik vond de jumpsuit meteen geweldig!”

De outfits van Soraya (52) en Peter (50)

Soraya: “We hebben elkaar ontmoet in 1990, tijdens Peters vakantie in Spanje. Het was liefde op het eerste gezicht, dus ik ben voor hem naar het koude Nederland geëmigreerd. Dit jaar komt mijn familie bij ons met de feestdagen, dus we willen er op ons best uitzien. Ik vind het super om Peter eens in zo’n mooi pak te zien.”

De outfits van Alma (49) en Eric (47)

Alma: “Eric en ik hadden echt even zin om eens uit onze comfortzone te stappen en samen te genieten van een bijzondere dag. Eric kiest vaker kleding voor mij uit en pakte de gele bloes uit het rek. In eerste instantie niet mijn keuze, maar toen ik hem aantrok, was ik meteen om. Met de broek ben ik ook heel blij: hij zit heerlijk!

Heel veel feestmode

