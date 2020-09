In de reeks “Een midweek met…” verblijven Libelle lezeressen met een mooi of bijzonder verhaal een midweek bij Center Parcs. In deze aflevering gaan Pauline en Annemarie op minivakantie bij Center Parcs De Eemhof. Beide zijn ze toe aan rust. Annemarie: “Een midweek om nooit meer te vergeten.”

Libelle samen met Center Parcs

Pauline en Annemarie kennen elkaar al van jongs af aan. Ze zijn beste vriendinnen en soms voelt het zelfs als zussen. Ze hebben aan een half woord genoeg.

De Eemhof

Ontdek hoe fijn een vakantie in eigen land kan zijn. Kom net als Pauline en Annemarie ontspannen in een appartement of cottage met privéterras, midden in de natuur, in een van de ruim opgezette parken van Center Parcs. De Eemhof ligt aan de oevers van het Eemmeer in Flevoland. De luxe Waterfront Suites – met eigen sauna! – bieden een adembenemend uitzicht over het water. De appartementen zijn ruim van opzet, dus uitermate geschikt (en veilig) voor een midweek met familie of vrienden. In de avond nog een hapje eten op de sfeervolle Market Square, of heerlijk flaneren in de nazomerzon bij jachthaven Marina De Eemhof. Huur een sloep of stap op de boot naar Spakenburg. Wandelliefhebbers lopen zo vanaf het park het grootste loofbos van Nederland in. Kortom: de perfecte plek om er even helemaal tussenuit te zijn en te genieten van rust, ruimte en luxe.

Annemarie: “Lange boswandelingen maken, bootje varen naar Spakenburg en gieren van het lachen op de e-scooter. Deze vakantie nemen ze mij niet meer af. Onvergetelijk!”

Speciaal voor Libelle lezeressen

