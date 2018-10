5x dít kun je nu al makkelijk zelf regelen voor je pensioen

Laat jouw pensioen nog wel even op zich wachten? Ook nu is het goed om er alvast over na te denken en het nodige te regelen. Zeker als vrouw zijnde, want gemiddeld ligt ons pensioen nog steeds veertig procent lager dan bij mannen.

Dat vrouwen nog steeds een stuk minder pensioen ontvangen dan mannen, komt doordat ze vaak minder jaren van hun leven werken. En hoe minder je werkt, hoe minder pensioen je opbouwt. Dit kun je zélf regelen voor later, zodat je ook dan nog lekker op vakantie kunt en niet in te stress hoeft te schieten als de auto kapot is.

1. Bereken je AOW-leeftijd

Tot 2022 stijgt de AOW-leeftijd in een aantal stappen tot 67 jaar en 3 maanden. Daarna is die afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting van inwoners van Nederland. Online kun je nu alvast gemakkelijk jouw verwachte AOW-leeftijd berekenen (op basis van de huidige wetgeving en levensverwachting) door alleen maar je geboortedatum in te vullen.

2. Weet welk geldtype je bent

Veel mensen denken dat ze hun financiën helemaal onder controle hebben, maar als je even doorvraagt blijkt dat toch vaak tegen te vallen. Ook hoeveel pensioen er wordt opgebouwd, weet lang niet iedereen. Ontdek binnen vijf minuten welk geldtype je bent én wat je valkuilen zijn door de Goed met geld-test van Aegon te doen. Je krijgt direct concrete informatie en tips die passen bij jouw situatie.

3. Check hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd

Op de site mijnpensioenoverzicht.nl zie je hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd en hoe hoog je AOW is. Als je voor meerdere werkgevers hebt gewerkt, krijg je een volledig overzicht van al je opgebouwde pensioenen. De site verzamelt informatie van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en verzekeraars.

4. Bereken hoeveel pensioen je nodig hebt

Het is misschien nog wat lastig in te schatten, maar toch is het goed om alvast na te denken hoeveel je verwacht nodig te hebben. Zet daarvoor je maandelijkse uitgaven op een rijtje en bedenk of je op dezelfde manier kunt blijven leven als je met pensioen bent. Neem wel mee dat er tegen die tijd een aantal kosten wegvallen (reizen naar werk, zorg voor de kinderen of misschien is de hypotheek dan afgelost).

5. Dicht je eventuele pensioengat

Je weet nu hoeveel inkomsten je ongeveer kunt verwachten als je met pensioen bent. Misschien is dat wel minder dan gehoopt. Als je pensioen te laag blijft kun je overwegen je pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld door geld opzij te zetten bij een bank of verzekeraar. Dat geld kan je pas opnemen als je je pensioenleeftijd hebt bereikt, in ruil daarvoor krijg je belastingvoordeel. Zo bouw je een mooi extraatje op. Andere mogelijkheden zijn beleggen of gewoon zelf geld op een spaarrekening zetten.

