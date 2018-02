Plotseling weduwe met kinderen; en dan?

Het overlijden van een liefdespartner brengt niet alleen veel verdriet met zich mee. Het heeft ook gevolgen voor de financiële zekerheid. Hoe kom je aan inkomen? En waar hebben je kids en jij recht op? 5 tips als je plotseling weduwe wordt met kinderen.

#1 Ga de mogelijkheden na

Waar je na het overlijden van je partner recht op hebt, hangt heel erg af van je specifieke situatie. Je hoofd staat er waarschijnlijk helemaal niet naar, maar neem de tijd om dit rustig uit te zoeken. Lukt dat niet? Schakel de hulp in van financieel kundige vrienden of een professioneel adviseur.

#2 Vraag een nabestaandenuitkering aan

Als je partner tijdens z’n overlijden in Nederland werkte of woonde, was hij verzekerd voor een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Je komt hiervoor in aanmerking als je a) nog geen recht hebt op AOW en b) een kind onder de 18 hebt én/óf voor meer dan 45 procent arbeidsongeschikt bent.

#3 Reken je niet rijk

Eventuele andere inkomsten uit arbeid worden gedeeltelijk in mindering gebracht op de nabestaandenuitkering (Anw-uitkering). Uitkeringen zoals WW en WIA worden zelfs volledig in mindering gebracht. Je krijgt de Anw-uitkering dus niet als je te veel verdient.

#4 Claim het partner- en wezenpensioen



Werkte je partner in loondienst? Dan heeft hij wellicht ouderdomspensioen en partner- en wezenpensioen opgebouwd. Dat kan van de huidige werkgever zijn, maar ook van werkgevers uit het verleden. Deze pensioenaanspraken hebben geen invloed op de eerder genoemde Anw-uitkering.

#5 Leef in het moment, maar kijk vooruit

Zet geld opzij voor situaties waar je liever niet aan denkt. Stel dat er ook iets met jou gebeurt, dan wil je je kinderen wel goed achterlaten. Het is geen gezellige stof om over na te denken, maar het geeft ook een zeker gevoel als alles goed is geregeld. Tip: de Goed met geld-test van Aegon.