Een bevroren lepel tegen je wallen, een koude douche in de ochtend of driedubbele espresso’s bij het ontbijt zijn vanaf nu verleden tijd. Deze 5 tips voor een goede nachtrust zorgen dat je voortaan vief en goedgemutst je bed uit springt.

Libelle samen met Auping

1. Exit digitale apparaten

Allereerst: stop drie kwartier voordat je gaat slapen met laptop, televisie en telefoon. Het blauwe licht dat digitale apparaten uitstralen verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Kun je je telefoon maar lastig wegleggen? Zorg dan dat ’s avonds het blauwlichtfilter aanstaat. Bij de meeste smartphones is dit een standaard functie die je kunt instellen, of je kunt er een app voor downloaden.

2. Ieder lichaam is uniek

Ieder mens is uniek, en daarmee ook ieder lichaam. Het is dus trés importante dat je je goed laat informeren over jouw unieke slaappositie en niet zomaar ja-knikt bij het zien van het eerste de beste matras. De kans is namelijk groot dat je niet geholpen bent met hetzelfde matras als je partner, vrienden of familie. Zeker wanneer je bij het wakker worden regelmatig last hebt van hoofd-, nek- of rugpijn, is het belangrijk dat je lichaam voldoende steun krijgt.

Een matras uitzoeken doe je niet iedere dag. En omdat we eenderde van ons leven onder de lakens doorbrengen, dient er goed over te worden nagedacht. Zo zijn er matrassen met een soepele schouderzone, speciaal voor personen met brede schouders. Hierin kunnen je schouders voldoende wegzakken als je op je zij ligt, waardoor de wervelkolom wordt ontlast. Je lengte, gewicht en taille- en heupbreedte bepalen welke ondersteuning jij nodig hebt. DPPS pocketveren zorgen voor een optimale ondersteuning en draaigemak. Jij slaapt heerlijk door en je partner wordt niet langer door jouw gedraai uit bed gedrild, doordat het matras een stuk minder trilt dan met traditionele pocketveren. Win-win! Onze tip: de matrassen van Auping kunnen helemaal worden afgestemd op jouw lichaam en voorkeur. En extra fijn: de matrassen hoeven nooit omgekeerd te worden, omdat de opbouw is afgestemd op jouw lichaam. Anders zou je de heupzone bij de schouders (en andersom) hebben, niet de bedoeling!

3. Gek van je dekbedovertrek

Een dekbed dat aan de wandel gaat in de overtrek kan de nachtrust behoorlijk verstoren. Een enkeling staat geïrriteerd op om de boel weer recht te trekken, de meerderheid ziet het als een zorg voor morgen. Geniaal is daarom het button down systeem in dekbedden en overtrekken, waardoor je dekbed nooit meer verschuift of verdwijnt. Voor wie nog niet van het bestaan wist, een feest!

4. Goede match

Idem dito voor je kussen. Frommel je jouw hoofdkussen vaak tot propje om ‘m even later weer plat te slaan? Midden in de nacht en minstens drie keer? Grote kans dat jullie geen match zijn. Hoe gehecht je er ook aan bent, het is de hoogste tijd voor een nieuw kussen. Helemaal wanneer er klachten als nek- of rugpijn optreden. Je lighouding in combinatie met de hardheid van je matras bepalen welk kussen de juiste match voor jou is. Dik tevreden over je kussen? Onthoud dan dat een hoofdkussen om de drie jaar aan vervanging toe is.

5. Dag daglicht, hallo frisse lucht

Lekker slapen doe je in het donker, en het liefst in een koele kamer. Schilder een muur donker, investeer in verduisterende gordijnen of schuif een slaapmasker voor je ogen. Doe wat voor jou werkt, en zet het raam op een kiertje voor frisse lucht. De ideale slaapkamertemperatuur ligt namelijk tussen de 16°C en 18°C.

Persoonlijk slaap- & stylingadvies

Toe aan een nieuw matras? Ga dan eens langs bij een Auping winkel in de buurt. Neem je eigen kussen mee en draag comfortabele kleding, zodat je goed proef kunt liggen. Auping bedden zijn er in veel varianten. Zorg dat je wat foto’s van je huidige slaapkamer bij de hand hebt en ze vertellen je ook gelijk welke kleuren en stoffen het best bij jouw slaapkamer passen. Handig!