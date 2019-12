Als kind luste Brenda maar weinig, nu is koken haar hobby én beroep. Op brendakookt.nl deelt ze haar recepten, zoals deze verrassende en plantaardige ‘boeuf’ boerguignon.

“Vroeger at ik wat mijn moeder maakte, meestal Hollandse pot. Verder durfde ik niet veel nieuwe dingen te proeven. Toen ik uit huis ging, is mijn liefde voor eten geboren. Ik vond koken zelfs zo leuk dat ik een eigen foodblog begon. Hiermee wil ik laten zien dat het niet moeilijk hoeft te zijn om iets lekkers op tafel te zetten.”

Ideaal kerstgerecht

“Ik kan ontzettend genieten van vlees, vis en kaas. Doordat ik twee jaar geleden de Vegan Challenge deed en veertien dagen volledig plantaardig at, weet ik nu ook hoe lekker dat kan zijn. Ik heb toen deze ‘boeuf’ bourguignon ontwikkeld, zonder vlees en andere dierlijke producten. Dit stoofgerecht zit bomvol smaak, het vlees mis je echt niet. Een ideaal kerstgerecht, maar ook heerlijk op een regenachtige zaterdag.”

100% plantaardig

“Voor deze stoof heb ik Becel vloeibaar gebruikt: 100% plantaardig en de champignons kleuren er mooi bruin door. Het is gemaakt van plantaardige oliën en bevat van nature Omega 3 en 6. Die zijn goed voor je hart doordat ze ervoor zorgen dat je cholesterolgehalte gezond blijft. Becel vloeibaar is trouwens ook een fijne vegabasis voor jus.”

Portobello bouguignon

Voor 6- 8 personen:

5 el Becel vloeibaar

5 uien, in halve ringen

2 teentjes knoflook, geperst

2 stengels bleekselderij, fijngesneden

3 portobello’s, in blokjes

300 g champignons, in plakjes

350 ml rode wijn

750 ml groentebouillon

4 takjes tijm

2 laurierblaadjes

4 grote wortels, geschild en in reepjes

1 courgette, in blokjes

zout en peper

Verhit 2 eetlepels Becel vloeibaar in een stoofpan. Fruit de ui en warm vervolgens de knoflook en bleekselderij even mee. Bak in een koekenpan de blokjes portobello en plakjes champignons kort aan in 3 eetlepels Becel vloeibaar. Schep deze daarna erbij in de stoofpan. Voeg de wijn, bouillon, tijm en laurier toe en laat dit 45 minuten stoven. Voeg de wortel en courgette toe en laat nog een halfuur stoven, roer af en toe door. Breng op smaak met zout en peper. Verwijder voor het opdienen de takjes tijm en laurierblaadjes. Lekker met gekookte aardappelen of aardappelpuree.

Kijk voor meer recepten op brendakookt.nl.