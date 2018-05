5 redenen waarom een vakantie in de bergen heerlijk (en gezond!) is

De bergen leveren niet alleen prachtige vakantiefoto’s op, het is ook nog eens supergezond om er tijd door te brengen. SalzburgerLand in Oostenrijk heeft een prachtig berglandschap waar je na het lezen van deze voordelen zeker heen wilt. En extra leuk: je kunt er ook nog een vakantie naartoe winnen!

Gezonde berglucht

We spreken altijd van die ‘gezonde berglucht’, maar waarom eigenlijk? Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de hoogte gewichtsverlies stimuleert. Je verbrandt namelijk meer calorieën én hebt minder honger door verhoogde niveaus van het zogeheten leptinhormoon. Mensen die in de bergen leven hebben ook minder kans op hartziekten. Onderzoek heeft uitgewezen dat de lagere niveaus van zuurstof bepaalde genen activeren. Verwacht wordt dat die genen de manier waarop de spieren in het hart functioneren doen veranderen. Ook kunnen deze genen nieuwe bloedvaten aanmaken, waardoor er meer bloed richting het hart kan stromen. Voor ieder wat wils

Of je nu een relaxvakantie wilt, lekker actief eropuit wilt trekken of het liefst geniet van de lokale keuken: in de bergen kan het allemaal. In Wagrain-Kleinarl bijvoorbeeld, waar je lekker niks doen combineert met actief zijn. Er liggen schitterende wandelpaden en de echte durfals gaan voor een klimroute. Je kunt er ook met de G-link kabelbaan over het dal zoeven, of nóg spannender: met een zip-line. Bourgondiërs gaan naar Tennengau. De regionale biologische producten en de kaasweides hebben deze regio tot een echte culinaire hotspot gemaakt. En ook hier kun je lekker actief zijn, want de kaasweides verken je het best met een gecombineerde fiets- en wandeltocht (inclusief heerlijke lunch in de bergen). Prachtige plaatjes

Bergweides vol wilde bloemen, kronkelende haarspeldbochten, kletterende watervallen en heldere meren. Het ruige berglandschap levert prachtige plaatjes op. De groenste vallei van de regio ligt in Grossarl, met de meeste alpenweides en heel veel idyllische berghutten. Dat doet het altijd goed op de foto. Verschillende seizoenen in één vakantie

De zon is heerlijk, maar in warme landen kom je vanwege de hitte soms niet verder dan je strandstoeltje. Dat is in de bergen wel anders. Genoeg frisse lucht en het is zelden te warm om er op uit te trekken. Aan de meren in het dal in Goldegg kun je heerlijk zonnen, terwijl je hoog in de bergen met je voeten in de sneeuw staat. Lekker sportief

Een vakantie is er om uit te rusten, maar soms wordt je hoofd pas écht leeg als je lekker actief bezig bent. In de bergen is dat geen probleem, want de vele mooie fiets- en wandelpaden lonken om ontdekt te worden. En zo verbrand je ook nog wat calorieën tijdens de vakantie, win-win!

