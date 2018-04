4 redenen waarom je dé feelgoodfilm 'De Matchmaker' niet mag missen

Ook zo dol op fijne feelgoodfilms? Dan mag je de nieuwe Nederlandse film ‘De Matchmaker’ zeker niet missen. En wel om deze vier redenen.

In De Matchmaker reist levensgenieter en fotograaf Chris de hele wereld over. Wanneer de bodem van zijn bankrekening in zicht komt en werk uitblijft, keert hij noodgedwongen terug naar zijn moeder Marja. Chris krijgt een nieuwe opdracht: een promotiefilmpje maken voor een datingsite. Stiekem maakt hij een filmpje van zijn moeder en post het online. De reacties stromen binnen en moeder en zoon belanden in de gekste situaties, die de twee uiteindelijk dichter tot elkaar brengen.

Tijdens het Libelle Ladies Event op vrijdag 20 april zagen zo’n 200 Libelle-lezeressen De Matchmaker al voordat deze in de bioscoop draait. Libelle’s marketingmanager Carola interviewde hoofdrolspeelster Ariane Schluter voorafgaand aan de film in de zaal. Ook wij zagen de film voor het eerst en raden ‘m aan om de volgende redenen:

We waren al fan van actrice Ariane Schluter toen ze de heftige rol van Lucia de B. speelde, in de gelijknamige film. In De Matchmaker speelt ze moeder Marja, een heel andere rol. “Marja is zo’n vrolijke, lieve vrouw die altijd voor iedereen klaarstaat, daar werd ik tijdens het spelen ook helemaal vrolijk van”, vertelde ze tijdens het Libelle Ladies Event. En ook wij werden helemaal vrolijk van haar avonturen in de film. Er komen veel bekende gezichten voorbij, want de film heeft een heuse Nederlandse sterrencast. Benja Bruijning speelt zoon Chris, Georgina Verbaan zijn zus en Loes Luca is grappig als altijd in de rol van goede vriendin van Marja. Ook Eva van de Wijdeven en Kasper van Kooten hebben een rol. Een spannende thriller, interessante documentaire of heftig waargebeurd verhaal, leuk allemaal, maar soms heb je gewoon even zin in een film waarna je de bioscoop met een glimlach verlaat. Dat is De Matchmaker zeker. Humor, liefde en romantiek zijn de belangrijkste ingrediënten van deze feelgoodfilm. Ideaal voor een gezellige avond met vriendinnen dus! Niets zo fijn als smullen van iemand anders liefdes- en datingperikelen. Dat kan tijdens De Matchmaker zéker. Want Marja heeft de een na de andere tenenkrommende of juist hilarische date.

