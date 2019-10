5 redenen om deze herfst naar Leiden te gaan

Een prachtig oud stadcentrum vol historie, musea en veel leuke winkels en horecagelegenheden: in Leiden is genoeg te doen voor een dag óf weekendje weg.

Wij tippen de leukste uitjes voor deze herfst.

1. Op spirituele reis

Ga mee op spirituele reis in Museum Volkenkunde. Daar is tot en met 5 januari de grote tentoonstelling Helende Kracht te zien, die je alles vertelt over genezingstradities wereldwijd.

Als je niet lekker in je vel zit, ligt een doktersbezoek voor de hand. Maar sommige mensen wenden zicht tot behandelmethodes die vaak terug te voeren zijn op eeuwenoude tradities. De tentoontelling laat een scala aan ritueel specialisten en genezingspraktijken zien: van winti en ayahuasca tot sjamanen en heksen.

Er zijn magische buidels vol geneeskrachtige stoffen te zien, betekenisvolle sieraden, sjamanenmantels en amuletten uit de hele wereld: van Groenland tot Pakistan en van Mexico tot Tibet. Op 20 oktober, 10 november, 1 december en 5 januari zijn er speciale dagen vol rondleidingen, lezingen en workshops. Ook is er een app waar interviews, persoonlijke verhalen en achtergrondinformatie te vinden is. Beluister thuis alvast de speciale podcastserie bij deze expositie.

2. Alles over het lichaam

Een bezoek aan CORPUS is een belevenis voor jong en oud, ook opa en oma kunnen er nog wat van opsteken. In een lichaam van maar liefst 35 meter hoog reis je in 55 minuten van de knie via onder andere het hart, de longen, oren en ogen naar de hersenen. Je leert hoe het lichaam in elkaar zit en wat je moet doen om het gezond te houden.

Hierna kun je in je eigen tempo je weg vervolgen door mijn CORPUS. Hier vind je nog veel meer informatie over het menselijk lichaam en kun je leuke testjes doen en games spelen.

CORPUS werkt met tijdsloten dus reserveer op tijd. Voor kinderen die er geen genoeg van kunnen krijgen, organiseert CORPUS interessante colleges over de hersenen, waarbij ze de wetenschappers het hemd van het lijf mogen vragen. Na afloop ontvangen ze een speciaal Hersendiploma. Ouders of opa’s en oma’s die mee willen leren zijn ook van harte welkom. De nieuwe reeks start in november.

3. Kunstzinnige wandeling

Wist je dat Rembrandt van Rijn in Leiden werd geboren? Liefhebbers van zijn werk én van wandelen kunnen nu de Rembrandt Route lopen. De wandeling leidt je langs alle historische Rembrandt-locaties in de stad, waaronder 2 gratis attracties. De Young Rembrandt studio, waar je een korte 3D-film kunt bekijken over het leven van Rembrandt als kind in Leiden. En de Latijnse School waar je, als je door het raam kijkt, wordt geschetst door een computer in de stijl van Rembrandt.

4. Kleine winkelstraatjes & steegjes

Naast een stad van cultuur, is Leiden ook een stad om heerlijk te winkelen. De grote winkelketens zijn natuurlijk in het centrum gevestigd, maar de boetiekjes en speciaalzaken in de kleine straatjes en steegjes zijn eigenlijk nog leuker. Ambacht, aandacht en een uniek aanbod zijn de troefkaarten voor deze kledingzaken, antiek- en delicatessenwinkels en galeries. Kijk hier voor meer informatie over de verschillende winkelgebieden.

5. Hapje eten in een monument

Pauzeer tijdens je dag of weekendje Leiden even bij De Waag. Het gebouw aan de Aalmarkt staat er al sinds 1657 en ging in de zomer van 2015 opnieuw open als café en restaurant. Hier zit je letterlijk in drieënhalve eeuw Leidse historie. Ga voor een kop koffie met een gebakje, een lekkere lunch of uitgebreid diner onder de prachtige gewelven van de monumentale Boterhal.

Op naar Leiden

Met maar liefst 13 musea is Leiden dé museumstad van Nederland. Meer leuke uitjes en tips voor een nachtje weg (want zo’n dag is toch eigenlijk áltijd weer te kort) vind je op Leiden.nl. In de stad rijdt de OV-Museumlijn 10 van Arriva zodat je ook heel makkelijk twee musea kunt bezoeken, of nog even de binnenstad in kunt om te winkelen, varen of wandelen. Parkeren doe je in de nieuwe parkeergarage Lammermarkt, op loopafstand van het centrum.

Fotografie header: Kees Hummel