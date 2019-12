Van boswachter tot hondentrimmer: er zijn letterlijk duizenden banen waar je uit kunt kiezen. Maar een speciale baan is en blijft die van een politieagent. Maar een baan als agent is niet voor iedereen weggelegd; het is complex en vraagt om vakmanschap. Het moet echt ín je zitten. Waar anderen een stap terug doen, stap jij naar voren. Dat leer je en daar groei je in. Wij geven je 7 redenen waarom een baan bij de politie ook iets voor jou kan zijn.

Libelle samen met de politie

Geen dag is hetzelfde

Als je werkdag begint, weet je vaak niet hoe de rest van de dag eruit zal zien. Dat maakt het werk onvoorspelbaar maar uitdagend. Wat tref je aan die dag? En hoe handel je in bepaalde situaties die zich plotseling voordoen? Het voordeel van onregelmatige werktijden is dat je vaak vrij bent als anderen moeten werken. Ideaal voor het plannen van die ene tandartsafspraak of een bezoekje aan de sportschool als het rustig is.

Een grote familie

Als politieagent zie je veel leed, maar gelukkig ook veel moois. Je deelt automatisch lief en leed met je collega’s. Je collega’s voelen echt als familie: je kunt ze vertrouwen, ze staan voor je klaar en je kunt altijd rekenen op rugdekking. Dat is een prettig en veilig gevoel. En als je werkrooster die ene belangrijke privé-afspraak niet toelaat, kun je vaak een beroep doen op je collega’s om een dienst te ruilen. Maar vergeet niet: voor wat, hoort wat!

Betekenisvol

Wie denkt dat je bij de politie alleen maar bekeuringen schrijft, heeft het echt mis. Natuurlijk behoort dat ook tot je werkzaamheden, maar als agent heb je een grote dienstverlenende verantwoordelijkheid en schiet je vaak te hulp. Veel agenten gaan bij de politie voor de actie, het vangen van boeven maar ook een geslaagde reanimatie geeft veel voldoening. Als agent kun je dus echt het verschil maken.

Betaalde opleiding

Wist je dat de opleiding tot agent voor je wordt betaald? Daarnaast wordt het uniform voor je vergoed, krijg je reiskostenvergoeding, heb je geen kosten aan boeken of ander lesmateriaal en krijg je een vergoeding of loon. En na het afronden van de opleiding heb je niet alleen een erkend politiediploma, maar ook direct een baan.

In goede conditie

Van voetbal tot judo en van zwemmen tot hockey: bij de politie is sporten en bewegen een zeer belangrijk thema. Niet alleen om zelf in goede conditie te blijven, maar door samen met je collega’s te sporten werk je ook nog eens aan de teambuilding. Je haalt het uiterste uit jezelf én elkaar. En met de PolitieConditie-sportapp bouw je zelf aan kracht en conditie.

Ontwikkelmogelijkheden

Als je eenmaal werkzaam bent als agent, zijn er diverse mogelijkheden om door te groeien. Wat dacht je van een baan als motoragent of persoonsbeveiliger? Maar je kunt ook doorgroeien naar een baan bij de Mobiele Eenheid, recherche of de hondenbrigade. Door de ruime keuze en diverse mogelijkheden zit er altijd een baan voor jou tussen bij de grootste werkgever van Nederland en draag je bij aan de veiligheid van de maatschappij.

Altijd afwisselend

Martine werkt al achttien jaar bij de politie: “We staan altijd vooraan. Een baby reanimeren of als eerste ter plaatse zijn bij een treinspringer staan niet in het boekje van de politieacademie, maar ook dat hoort erbij. Het moet uit je hart komen en je moet er willen zijn voor de maatschappij. Je bent bereid in de kou en shit te staan voor de burger. Dat betekent ook dat het gevaarlijk kan zijn, maar het is echt een dankbare baan.”

Alles wat je in je hebt. Maak er politiewerk van

Midden in de samenleving. Dat is waar je staat als agent: dicht bij mensen, benaderbaar. Je doet een stap naar voren, waar anderen stilstaan. Professioneel, kalm en met gezag. Beslissingen neem je in een split second. Je schakelt moeiteloos tussen ingrijpen en kalmeren, een praatje en een sprintje, een arrestatie en een reanimatie. Meer weten? Kijk op kombijdepolitie.nl.