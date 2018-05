6 redenen waarom SalzburgerLand ook in de zomer geweldig is

Oostenrijk staat als wintersportlocatie al jaren bovenaan ons lijstje met favoriete vakantielanden. Maar ook in de zomer kun je er heerlijk vakantie vieren, zeker in de regio SalzburgerLand. Overtuigd na onderstaande redenen? Doe dan gelijk mee aan de winactie en maak kans op een vakantie!

Libelle met SalzburgerLand

1. Je bent er zo

Een dag (ongeveer tien uur) flink doorrijden en je bent er. Toch liever iets minder lang in de auto zitten? Maak onderweg een pitstop bij een leuk hotelletje en je hebt er al een minivakantie opzitten voordat de vakantie écht begint.

2. Prima temperatuurtje

Geen zin om je vakantie puffend en zwetend door te brengen? Met extreme temperaturen kom je vaak niet verder dan het strand. In SalzburgerLand is de temperatuur in de zomer perfect. Zo’n 23 à 24 graden: ideaal om te fietsen, wandelen én met een boek te relaxen bij het meer of zwembad.

3. Voor ieder wat wils

Op vakantie moet iedereen het fijn hebben en dan is een beetje afwisseling wel zo prettig. In SalzburgerLand is gelukkig genoeg te doen voor jong en oud. De ene dag ga je zonnen en zwemmen bij het Zellermeer in Zell am See-Kaprun, en de andere dag maak je prachtige bergwandelingen en fietstochten in Salzburger Sportwelt of Saalbach Hinterglemm. Kleine kinderen hebben de tijd van hun leven in Saalfelden Leogang, want op de Asitz-berg is een groot belevenispark en een zomerrodelbaan.

4. Lekker eten en drinken

Heel belangrijk op vakantie: lekker eten en drinken. Dat kan zeker in SalzburgerLand en daarom is de Via Culinaria in het leven geroepen. Negen verschillende themaroutes met meer dan 260 adressen. Er is een route voor visliefhebbers, kaasliefhebbers, fijnproevers, fans van bier en schnaps, en een route met bijzondere bio-adressen. Je komt langs berghutten, speciale winkeltjes, brouwerijen, toprestaurants, kaasmakerijen en nog veel meer. Guten Appetit!

5. Toeren met de auto

Ook de mooiste panoramaweg van Europa vind je in SalzburgerLand. Toer met de auto over de Grossglockner Hochalpenstrasse naar 2.500 meter hoogte, en je doorkruist maar liefst vier klimaatzones. Onderweg zie je prachtige bergen, een gletsjer, bergmarmotten, de grootste steenbokkenkolonie van de regio en midden augustus bloeien er maar liefst dertigduizend orchideeën op de weides. Dat levert nog eens mooie vakantiekiekjes op.

6. Win een vakantie!

Enthousiast geworden? Mooi, want je maakt nu kans om één van de negen zomervakanties naar SalzburgerLand te winnen. Je verblijft een week lang met z’n tweeën in een tophotel, inclusief gratis ontbijt en diner. Meedoen kan tot 30 juni 2018.