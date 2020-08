7 redenen om deze (na)zomer een bezoek aan Normandië te brengen

Zin om er deze (na)zomer toch nog écht even tussenuit te gaan? Dan kan Normandië zomaar eens de perfecte bestemming zijn.

Libelle samen met Stichting Liberation Route Europe

Een bezoek aan de Franse regio is nu extra bijzonder omdat het 75 jaar geleden is dat Europa werd bevrijd. De rijke geschiedenis, prachtige stranden én de bereikbaarheid maken van Normandië een fijne bestemming voor deze zomer of het najaar.

1. Je bent er zo

Om maar meteen met die bereikbaarheid te beginnen (toch extra fijn in deze gekke tijd): in zo’n 7 uur rijd je vanaf Utrecht naar Normandië. Dus wie ’s ochtends vertrekt, kan einde middag al inchecken. Dat maakt Normandië niet alleen aantrekkelijk als vakantiebestemming, maar ook voor een lang weekend weg. Wie niet in één keer door wil rijden kan een pitstop maken in België. En door met de auto te gaan ben je de rest van de vakantie lekker flexibel.

In onderstaande video zie je hoeveel moois Normandië te bieden heeft.

2. De afwisselende kust

Wie naar Normandië gaat mag de bijzondere stranden zeker niet overslaan want langs de kustlijn kun je prachtige wandel- of fietstochten te maken. Het afwisselende landschap met hoge krijtrotsen, begroeide duinen en zand- en kiezelstranden gaat niet snel vervelen, zeker niet als je de bijzondere verhalen achter de stranden beter leert kennen. In het kader van 75 jaar Vrijheid is een bezoek aan de invasiestranden dit jaar extra bijzonder.



Het strand van Asnelles

3. Juno Beach Centre

Een van die stranden staat bekend als Juno Beach. Dit was de codenaam van het strand waar de Canadezen op D-Day, 6 juni 1944, aan land kwamen om een beslissende bijdrage te leveren aan de bevrijding van Europa. Om de 45.000 Canadezen die bij de oorlog om het leven kwamen te herdenken, is in 2003 Juno Beach Centre geopend. Het museum en culturele centrum liggen in Juno Park, de plek waar de hevige gevechten plaatsvonden en waar nog steeds overblijfselen van de verdedigingswerken te zien zijn. Om een bezoek aan Juno Beach Centre ook interessant te maken voor kinderen, is er een route met interactieve spellen die met het gezin gevolgd kan worden. Of leg de route van het Canadese leger (voor een deel) per fiets af via de Maple Leaf Route-fietstocht.



Juno Beach Centre

4. Utah Beach Landingsmuseum

Op de plek waar de Amerikaanse troepen op 6 juni 1944 aan land kwamen staat het Utah Beach Landingsmuseum. Utah Beach was de codenaam van het meest westelijk gelegen landingsstrand. Via een chronologisch parcours duik je hier de geschiedenis in en beleef je de heldendaden van de Amerikaanse soldaten, geïllustreerd door een rijke verzameling aan bijzondere voertuigen, oorlogsmaterieel, voorwerpen en indrukwekkende getuigenissen.



Utah Beach Landingsmuseum

5. Bijzondere fietsroutes

Neem als het even kan zeker de fiets mee, want in Normandië ligt meer dan 500 kilometer aan fietspaden. Er zijn verschillende routes, van dagtochten die geschikt zijn met kinderen tot meerdaagse fietstochten. Een interessante, historische route die ongetwijfeld veel indruk zal maken, is deze fietsroute langs de landingsstranden en andere historische plekken van D-Day. Onderweg kun je de bovenstaande musea bezoeken en fiets je door het prachtige groene binnenland van Normandië. Je eindigt bij het wonderschone eiland Mont Saint-Michel.



Mont Saint-Michel

6. Lokale markten

Struinen over een typisch Franse markt zorgt toch wel voor het ultieme vakantiegevoel. Van ambachtelijke boerenmarkten tot vismarkten, in Normandië zijn ze allemaal te vinden. Hier vind je een handig overzicht per departement. Extra leuk: ’s zomers zijn er ook gezellige avondmarkten. En al die lekkere streekproducten kunnen in de auto zonder problemen mee naar huis.



De markt in Rouen, de hoofdstad van Normandië

7. Bijzondere parken & tuinen

Eigenlijk is Normandië één grote tuin aan zee. Een vrolijke lappendeken van parken en tuinen in alle mogelijke variaties. Strak en geometrisch op z’n Frans, losjes in de Engelse landschapsstijl, moestuinen vol groenten en kruiden, en er zijn zelfs subtropische en Japanse tuinen te vinden. Hier vind je ze allemaal. Bijkomend voordeel van een bezoek is dat je meteen zin krijgt om bij thuiskomt aan de slag te gaan in je eigen jardin.



Kasteeltuin Bois des Moutiers

Europe Remembers

Om te herdenken dat het 75 jaar geleden is dat Europa werd bevrijd heeft Stichting Liberation Route Europe de campagne Europe Remembers opgezet. Onder deze vlag worden verschillende activiteiten georganiseerd en bijzondere plekken uitgelicht. Hier vind je meer bijzondere plekken in Normandië die zeker een bezoek waard zijn.

Ook in Frankrijk worden veel maatregelen getroffen om een veilige situatie te creëren voor de lokale bewoners en toeristen. Op dit moment zijn mondmaskers verplicht in drukke, toeristische steden en musea.

Beeld Juno Beach Centre ©CJB-Ph.Delval Salle A