Dit zijn dé reisbestemmingen die je in 2020 wilt bezoeken

Een nieuw jaar betekent niet alleen nieuwe voornemens maken, maar ook iets veel leukers: nieuwe reisplannen smeden! Heb je zin om 2020 onvergetelijk te maken met een bijzondere, verre droomreis? Denk dan zeker eens aan deze bestemmingen.

FOX heeft dé verre reisbestemmingen van 2020 voor ons op een rij gezet. Wij delen onze 3 favorieten

1. Costa Rica

Overal waar je bent, komt de natuur je tegemoet in Costa Rica. De stranden deel je met zonnende leguanen en vanaf de veranda van je lodge spot je de meest kleurrijke vogels en boomkikkers. Costa Rica is voor Midden-Amerikaanse begrippen een welvarend land. De relaxte mensen, het heerlijke klimaat en de tropische stranden stelen ongetwijfeld direct je hart.

Maak een hangbrug wandeling in La Fortuna met uitzicht op de altijd rommelende Arenal vulkaan, of zie hoe schildpadden in Tortuguero het strand opkruipen om hun eieren te leggen. En in Manuel Antonio spot je zonder veel moeite exotische luiaards, neusbeertjes en toekans.

2. Madagaskar

Maar liefst 90% van de flora en fauna op Madagascar is nergens anders ter wereld te vinden, dit maakt het eiland ten oosten van Afrika zo uniek. Zo komen lemuren, de schattige halfapen die vooral bekend zijn van de animatiefilm Madagascar, alleen op dit eiland in het wild voor. In het hooggebergte ligt het dichtbegroeide regenwoud van het Ranomafa Nationaal Park. Hier leven meer dan 12 verschillende lemuren soorten, ook wel ‘maki’s’ genoemd. Tijdens een wandeling kom je ze vrijwel zeker tegen, net als exotische vogels en de bijzondere girafkever.

De bevolking is heel vriendelijk en een mix van Aziaten, Afrikanen en Arabieren. De Fransen heersten lange tijd over Madagaskar en lieten koloniale gebouwen en een heerlijke keuken na. Het landschap varieert enorm: van ruige rotsformaties tot tropische regenwouden, witte stranden, uitgestrekte glasvlakten en hoge bergen. Kortom: alle ingrediënten voor een onvergetelijke reis!

3. Maleisisch Borneo

Orang-oetans in het wild zien, wie droomt daar nou niet van? In Oost-Maleisië – beter bekend als Maleisisch Borneo – kan het. De twee provincies Sabah en Sarawak bestaan uit vruchtbaar land dat rijk is aan oliepalmen-, thee-, cacao- en rubberplantages, maar gelukkig vind je in de nationale parken ook nog ongerepte jungle. Naast de enorm diverse flora spreekt vooral de unieke fauna van Borneo tot de verbeelding. Hier leven bedreigde diersoorten zoals de dwergolifant en orang-oetan, en de grappig uitziende neusaap.

Op Selingan Turtle Island in Sabah komt de enorme zeeschildpad aan land om haar eieren te leggen, een bijzonder tafereel om te zien. En diep in het oerwoud leeft de voormalige koppensnellers stam de Iban. Ze leven nog op traditionele wijze in longhouses en jagen met blaaspijpen op apen en vogels.

