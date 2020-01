Ria (68) verloor op jonge leeftijd haar man. “Ik was 45 en had twee jonge kinderen. Op dat moment besefte ik dat ook ík elk moment kon wegvallen.” Ze besloot meteen haar nalatenschap te regelen.

Ria: “Ik steun mijn kinderen financieel en bij alle andere zaken waar ze mijn hulp bij nodig hebben. Ze komen niks te kort. Daarom heb ik samen met hen besloten om mijn nalatenschap aan een goed doel te schenken. Ze snappen mijn motivatie heel goed, hebben zelf een heel goed leven. Ze zijn het helemaal eens met mijn beslissing.”

Gek op dieren

“Ik ben mijn hele leven al gek op dieren, vooral op honden. Er is een organisatie die met honden werkt en veel betekent voor mensen met een beperking. Ik laat bijna al mijn bezittingen aan dit goede doel na. Naast geld ook materiële zaken, zoals mijn huis en auto. Spullen die een emotionele waarde voor mijn kinderen hebben, gaan natuurlijk wel naar hen.”

Altijd goed besteed

“Dat ik hierdoor andere mensen een beter leven kan geven, geeft me een warm gevoel. Ik heb mijn zussen ook aangeraden een goed doel in hun testament op te laten nemen. Het maakt niet uit wat je nalaat; of het nou een groot of klein bedrag is, alles is meegenomen en het wordt altijd goed besteed. Bovendien zit je nergens aan vast; je kunt je testament namelijk altijd wijzigen als je dat wilt.”

Idealen voortzetten

