Na 35 jaar met een bril is Rian onlangs overgestapt op lenzen. Dat was even wennen, maar door de vele voordelen vindt ze het nu een stuk fijner.

“De laatste tijd begon mijn bril me te irriteren. Ik was fanatiek gaan sporten en tijdens de les besloegen de glazen, dus dan zette ik hem af. Maar als ik daarna iets moest ondertekenen of als iemand me iets wilde laten zien op haar telefoon, kon ik het niet lezen. Veraf zie ik prima, dichtbij zag ik zonder bril bijna niks.”

Lenzen testen

“Rond mijn twintigste heb ik tijdelijk lenzen gedragen, maar door de airco op mijn werk kreeg ik droge ogen en gingen de lenzen irriteren. Dus ging ik weer terug naar een bril. Tot ik op Libelle.nl een oproep zag om lenzen te testen. Het aanmeten bij De Moor Optiek in Steenbergen ging heel fijn. Ik heb aan één oog een cilinder, maar de opticien kon de sterkte van de lens zo aanpassen dat dit geen probleem was. Op zijn advies slik ik nu visolie tegen droge ogen.”

Daglenzen

“Toen ik de lenzen in de winkel indeed kon ik meteen alles op mijn telefoon lezen! Ik heb daglenzen, dan gebruik je elke dag een nieuw, schoon paar lenzen en hoef je geen lenzenvloeistof te gebruiken. Het indoen had ik snel onder de knie. Ze eruit halen vond ik lastiger, maar daar ben ik nu al veel handiger in.”

Vrijheid

“Na het aanmeten van de lenzen ging ik op zonvakantie en daar heb ik ze de hele dag ingehad. Heerlijk om geen bril meer te dragen met die warmte. Als ik in de spiegel kijk, denk ik: ben ik dat? Ik ben zo gewend aan mijn gezicht mét bril. Maar ik zou hem niet terug willen, het geeft zoveel vrijheid om menukaarten en appjes meteen te kunnen lezen en niet altijd een brillenkoker in mijn tas te hoeven doen.”

Rian (49) is getrouwd en heeft een zoon en dochter van 18 jaar. Ze werkt als accountant, droeg sinds haar veertiende een bril en heeft een sterkte van +1,75 en +1,50.

Lenzen voor iedereen

