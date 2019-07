Dit is alles dat je moet weten over rivolo cherrytomaten

Elke maand besteden we aandacht aan een vers product van Albert Heijn. Deze week: alles wat je moet weten over rivolo cherrytomaten.

Marleen Koolmees is redactie-manager bij Libelle en presenteert op libelletv.nl AH’s kookwedstrijd bij Keizer Culinair. Deze week maken drie Libelle-lezeressen hun favoriete gerecht met cherrytomaten. Marleen: “Zo uit het vuistje zijn kleine tomaatjes zo lekker, echt een gezond snackje. Ik ben er inmiddels achter dat ze ook goed in de soep kunnen. Rivolo cherrytomaatjes bijvoorbeeld, die zijn wat voller van smaak en dat proef je ook als je ze verwerkt. Ik ga ze nu eens in een gazpacho proberen.”

Allemansvriend

De tomaat is een allemansvriend, die uitstekend smaakt in koude gerechten zoals salades of gewoon als tussendoortje. Ook in warme gerechten zijn ze lekker: van soep tot pasta en van ovenschotel tot pizza: een tomaat kan altijd.

Van klein naar groot

Rivolo tomaatjes worden mét het groene kroontje geplukt en in de verpakking zitten zowel wat grotere als kleinere exemplaren. De smaak is zoet (rood) en kruidig (groen) en dat is goed te zien als je de tomaat doormidden snijdt.

Wist je dat?

Het géén goed idee is om rivolo cherrytomaten in de koelkast te bewaren? Dan verliezen ze namelijk hun heerlijke smaak.

Gezonde vrucht

Tomaten zijn afkomstig van de tomatenplant en bevatten zaden. Officieel zijn het vruchten, maar wij noemen ze vaak groenten. Tomaten bevatten veel vitamine C en helpen het cholesterol te verlagen.

Beste van de kas

De rivolo-tomaatjes komen uit het Friese Beetgum. De familie Van Overbeek teelt ze daar van half april tot half oktober, daarna komen ze uit Marokko.

Tacotomaten

Voor 4 personen:

250 g rivolo tomaten

1 teen knoflook

250 g rundergehakt

1 tl gemalen komijn

100 g zure room

50 g jongbelegen geraspte kaas

Snijd elke tomaat vanaf de kant van het kroontje in 4 parten, tot in. Verwijder met een klein scherp mesje voorzichtig de zaadlijsten. Bewaar de zaadlijsten, die heb je straks weer nodig. Snijd de knoflook fijn. Verhit een hapjespan zonder olie of boter en bak het gehakt met de knoflook, zaadlijsten van de tomaat en komijn 5 min. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Vul de tomaten met het gehaktmengsel en serveer met de zure room en kaas. Ook lekker met guacamole, of met verse koriander, peterselie of bieslook.