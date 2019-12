Geen zin in een rok of jurk met Kerst? Zó kan een broek ook heel feestelijk zijn

Denk jij bij een outfit voor Kerst ook direct aan een feestelijke jurk of chique rok? Na het zien van deze mooie broeken is dat verleden tijd.

Libelle samen met Miss Etam

Dit zijn onze favorieten én de items waar je ze goed mee kunt combineren.

Wijde pijp

Een flared broek met een uitlopende pijp of palazzo model geeft direct een chique uitstraling. Dit model combineert mooi met een wat strakkere bovenkant, bijvoorbeeld een getailleerde blazer of een coltrui met glitters.

Bijzonder materiaal

Kies je liever voor een effen exemplaar? Ga dan voor een broek van bijzonder materiaal, bijvoorbeeld van imitatieleer. Een bijzonder detail, zoals een opvallende bies, geeft ook iets extra’s. Doordat de broek wat neutraler is, kun je uitpakken met een feestelijke top.

Pak uit met een printje

Je maakt de broek tot de eyecatcher van je outfit, als je kiest voor een opvallende print. Met een jasje in dezelfde print maak je er een mooi pak van, of combineer de broek met wat rustigere items zoals een effen blouse of top.

Het moment om te stralen

Miss Etam zorgt deze maand voor het ultieme feel good gevoel, met heel veel feestelijke mode voor ieder figuur. Of je nu op zoek bent naar een mooie broek of toch liever voor een rok of jurkje gaat: in de winkel of webshop word je zeker geïnspireerd.

