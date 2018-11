Moeder Natasha komt rond van nog geen €1.200,- per maand, zó doet ze dat

Natasha (33) leeft sinds twee jaar van een bijstandsuitkering. Ze baalt van haar situatie, maar probeert er voor haar dochter Mylou (12) het beste van te maken. ‘Mylou vindt me cool, maar ik wil een beter voorbeeld voor haar zijn.’

‘Toen ik een jaartje of tien was, ging ik met mijn vader naar de kermis. Hij kocht daar van alles voor me. Ritjes in de draaimolen, een suikerspin en een hele grote teddybeer. Toen we thuiskwamen, was mama heel boos. ‘Heb je nu weer alles opgemaakt!’, riep ze. Zo ging het altijd. Mijn vader kon niet goed omgaan met geld en mijn moeder is nooit bij hem weggegaan. Ik wil een beter voorbeeld zijn voor Mylou.”

Diepvries vol sla

“Mylou en ik gaan drie keer per week naar mijn neef. Hij heeft een grote tuin waarin ik groente mag verbouwen. Dit seizoen hebben we onder andere aardappelen, sla, boontjes en rode kool geplant. De diepvries ligt er vol mee! Compost krijg ik gratis van de gemeente en zaadjes ruil ik via de buurtapp, dus eigenlijk kost het me niks. Bovendien is het heel leuk om het samen met Mylou te doen. Wat we ook samen doen, is kleding naaien. Van Ali de marktverkoper krijgen we stoffen die over zijn cadeau. Laatst hebben we met YouTube een hele mooie rok voor haar gemaakt. Toen haar klasgenootjes vroegen waar ze die had gekocht, zei ze: ‘Mijn mama is de coolste, die kan dat gewoon zelf.’ Lief, he?”

Money, money, money

“Ik heb nooit goed kunnen rekenen, dus ben ik geldzaken lange tijd uit de weg gegaan. Dat was dom, want daardoor had ik geen idee wat ik eigenlijk uitgaf. Ik had bijvoorbeeld voor bijna 100 euro lopen aan abonnementen. Op een tijdschrift dat Mylou allang niet meer leest, op een sportclub waar ik nooit heenga. Dat heb ik allemaal opgezegd. Ik ben ook naar de gemeente gegaan om mijn situatie te bespreken. Daar hoorde ik dat ik per jaar tot 800 euro kan krijgen om bijvoorbeeld een wasmachine van te kopen. Ik had geen idee!”

Meer voor Mylou

“Ik heb niet veel geld nodig, maar wil het wél zelf verdienen. Ik wil weer terug naar school en kapster worden. Dat wilde ik altijd al, maar ik heb nooit doorgezet. Mylou roept steeds vaker dingen als: ‘als ik later groot ben, wil ik zus of zo worden!’ Hoe kan ik haar daarin motiveren als ik zelf niks ben geworden? Nee, het moet anders. Ik wil dat mijn dochter trots op me is én blijft. Met geld heeft dat niks te maken.”

Natasha’s inkomsten en uitgaven per maand:

Inkomsten Uitgaven Uitkering: €940 Huur: €430 Huurtoeslag: €95 Gas, water, licht: €150 Zorgtoeslag: €130 Zorgpremie: €140 Totaal: €1.165 Auto: €50 Boodschappen: €150 Mobiele telefoons: €30 Schoolspulletjes Milou: €20 Verzekeringen en overig: €50 Totaal: €1.020

Bespaartips van Natasha:

“Word lid van de buurtapp. Mensen ruilen daar van alles en delen zelfs krantenabonnementen.”

“Mylou en ik gaan in de lente op vakantie naar Italië. We gaan daar passen op de kat van de nicht van een vrouw uit de buurtapp. Helemaal gratis, alleen de busreis hoeven we te betalen. Op Facebook zijn veel ‘Housesitting’ groepen te vinden die ook dat soort dingen aanbieden.”

“De goedkope producten in de supermarkt liggen in de onderste en bovenste schappen. Even bukken of op de tenen gaan staan, dus.”

