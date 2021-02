Maar liefst 4,1 miljoen meisjes lopen ieder jaar het risico om besneden te worden. Door corona zullen hier nog 2 miljoen meisjes bijkomen. Want door de lockdown-maatregelen zijn veel scholen gesloten en dreigt meisjesbesnijdenis weer ‘ondergronds’ te gaan. Een onderwerp dat schrijfster Saskia Noort aan het hart gaat.

Libelle samen met Amref Flying Doctors

Meisjesbesnijdenis is niet de enige vorm van geweld die toeneemt. Door de coronacrisis komen de rechten van meisjes wereldwijd onder druk te staan. Na de corona-uitbraak in maart 2020 zijn in Oost-Afrika de nodige lockdown-maatregelen getroffen, waaronder het sluiten van scholen. Helaas pakt dit ook nadelig uit voor meisjes, want scholen bieden sociale controle en veiligheid. Allerlei vormen van geweld tegen meisjes zijn in 2020 toegenomen, ook huiselijk- en seksueel geweld en tienerzwangerschappen.

Miljoenen meisjes

Saskia Noort zet zich al jaren in voor Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie die er alles aan doet om meisjes te beschermen tegen geweld. Het thema meisjesbesnijdenis raakte haar al voordat ze ambassadeur werd. Ze zag een documentaire over het onderwerp waarin ze hoorde dat er wereldwijd 200 miljoen meisjes en vrouwen besneden zijn, en dat nog elk jaar miljoenen meisjes het risico lopen om besneden te worden. Op 6 februari is het de Internationale Dag tegen Meisjesbesnijdenis en dit jaar is het volgens Saskia en Amref extra belangrijk dat er aandacht wordt besteed aan deze problematiek.

Bespreekbaar maken

Saskia: “Samen met Amref wil ik ervoor strijden dat meisjesbesnijdenis helemaal stopt voor 2030. Daarvoor is het belangrijk dat het onderwerp bespreekbaar wordt. Veel mensen die ik spreek keren zich toch vaak een beetje af. Ze hoeven de details niet te weten. Je moet er als vrouw dan ook niet aan denken dat dat gebied wordt weggesneden. Maar dat gebeurt wereldwijd op heel grote schaal. Niet alleen wordt hun volledige seksualiteit afgenomen, maar ook iedere andere vorm van levensplezier. Want meisjes kunnen na een besnijdenis niet meer goed plassen en vrijen en hun kind alleen op een zeer pijnlijke manier ter wereld brengen.

Feestelijk overgangsritueel

“Eind 2018 ben ik als ambassadeur meegegaan naar Tanzania en heb ik het feestelijke overgangsritueel van een Masai-meisje bezocht. De Masai zijn een Afrikaans volk en doen aan meisjesbesnijdenissen, in hun cultuur markeert dit de overgang van meisje naar volwassenheid. Maar dit feestelijke ritueel was er een zónder de traumatische besnijdenis. Dat was lang ondenkbaar, maar door de langdurige inzet van Amref is het toch gelukt de Masai te overtuigen. Dit werk ligt in het verlengde van waar ik al jaren voor strijd: vrijheid, gelijkheid en zelfbeschikking voor vrouwen. Ik hoop dat ik iets kan betekenen voor deze jonge meiden in Afrika. En dat ik iets kan bijdragen aan het uit de wereld helpen van deze vorm van vrouwenverminking. ”

Bescherming

Amref doet er alles aan om meisjes te beschermen tegen geweld, ook nu. Ze geven voorlichting door middel van radiocampagnes, flyers en deur-tot-deurbezoeken. Lokale zorgverleners en rolmodellen spelen hierbij een grote rol. Amref leidt nu in een recordtempo nieuwe mensen op die dit werk kunnen doen. Zij geven de meisjes de psychologische en medische hulp en nazorg.

Onderstaande video vertelt het dappere verhaal van Masai-meisje Nice Leng’ete.

Laat zien dat je tegen geweld bent

Met jouw hulp kan Amref Flying Doctors het groeiende geweld tegen meisjes door de coronacrisis een halt toe te roepen en hen beschermen. Bestel gratis deze No More Violence pin en laat zien dat jij – net als Saskia Noort – tegen geweld bent. Of doneer om geweld tegen meisjes en vrouwen in Afrika tegen te gaan.