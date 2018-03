7x waarom je dit jaar naar Schotland op vakantie moet

Mocht je nou alwéér van plan zijn om naar la douche France of het bella Italia af te reizen, dan hebben we een veel originelere bestemming voor je: Schotland. Er zijn om precies te zijn zeven goede redenen om direct op de ferry te stappen.

Libelle samen met Buro Scanbrit

1. Whisky

Om maar meteen met het belangrijkste te beginnen: whisky is de nationale drank van Schotland. En mocht je denken: ik kan ook naar de Gall & Gall voor een flesje single malt, dan heb je nog niet geproefd hoe zo’n glaasje smaakt bij een echte Schotse distilleerderij. Bovendien kun je er dan een fascinerende rondleiding aan vast plakken en met eigen ogen zien hoe water en gerst getransformeerd worden tot het grootste exportproduct van Schotland. Slàinte!

2. Ruige natuur – Schotse Hooglanden

Mocht je niet tipsy voor een haardvuur zitten, dan is het fijn om uit te waaien bij de diepe meren, hoge bergen, grillige kustlijnen en -jawel- steencirkels die Schotland rijk is. In de pub vertelt de lokale bevolking graag over de bijbehorende legendes, omdat het nou eenmaal zulke aardige menschen zijn – zie ook punt 3. De Schotse Hooglanden staan bekend om hun ruige uiterlijk en de ongerepte natuur. In de Cairngorms vind je 4 van de 5 hoogste bergen, eeuwenoude bossen en bulderende watervallen. Het is kortom prima wandelen én fietsen in Schotland.

3. Vriendelijke mensen

Van de pubs tot aan de toeristische trekpleisters: overal willen de Schotten je vriendelijk te woord staan en meer vertellen. “Daar is geen woord aan gelogen”, schrijft Corina in deze reisblog over Schotland. “Ze zijn altijd bereid voor een praatje, advies of helpende hand. Dat maakt dit land misschien nog het meest verrassend.”

4. Sexy accent

Die enige mensen praten ook nog eens allemaal met een sexy accent. Eén van de drie meest sexy accenten ter wereld zelfs. De site Onepoll voerde wereldwijd onderzoek uit en kwam met de volgende sexy-accenten-ranglijst: op 1 Iers, op 2 Italiaans en op de derde plaats Schots. Ah dinnae ken!

5. Kastelen

Naast het overweldigende landschap behoren de maar liefst 3000 kastelen van het land tot de meest iconische ter wereld. Deze zijn net zozeer onderdeel van het Schotse landschap als de lochs en statige bergen. Tip: Maak je ervaring compleet en slaap in een Schots kasteel: het Atholl Palace hotel, bijvoorbeeld.



6. Het is niet zo heet

Wie geen zin heeft zwetend en puffend in dat streepje schaduw onder de parasol door te brengen gaat lekker hier op vakantie. Schotland kent volgens het Köppen-systeem een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters en niet al te warme zomers. Wel je regenpak mee, want het kan óók flink stormen. Al blijf je in dat geval natuurlijk lekker met die whisky voor dat haardvuur zitten in je kasteel.

7. Korting

Met eigen ogen zien of de mannen echt niets onder die Schotse rokjes aanhebben? Buro Scanbrit is al ruim 50 jaar reisspecialist voor autovakanties naar Schotland en biedt samen met DFDS voordelige korte vakanties aan naar deze unieke bestemming.

Vanaf € 369 p.p. boek je al het ‘Slapen in een Schots Kasteel’-arrangement en verblijf je middenin de Highlands in een, je raadt het al, prachtig kasteel.

Meer goeie tips? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland.