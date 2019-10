Doe mee en win een outfit voor de feestdagen voor jou én je partner

Wil jij er deze feestdagen samen met je partner er op jullie mooist uitzien in een compleet nieuwe outfit? Meld je dan snel samen aan voor het exclusieve Shine & Dine event van Libelle en C&A op 7 november en maak kans op een compleet verzorgde middag en avond.

Libelle samen met C&A

Shine & Dine

Op donderdag 7 november organiseren Libelle en C&A het unieke Shine & Dine evenement in de winkel van C&A in ‘s-Hertogenbosch. Daar nodigen wij 15 stellen uit die een exclusieve workshop gaan volgen van de bekende stylist Janice. Na de workshop krijgen jij en je partner door Janice of een van de andere stylisten een outfit (t.w.v. maximaal € 150,- p.p.) en feestelijke look voor de feestdagen aangemeten. Aan het einde van de workshop schuiven we met alle stellen aan tafel voor een feestelijk diner, uiteraard in jullie nieuwe outfit die je mee naar huis mag nemen.

Samen op de foto in Libelle

De 3 leukste en meest bijzondere aanmeldingen krijgen op 8 november ook nog een fotoshoot waarbij jullie samen in jullie nieuwe outfit poseren in de kerstedities van Libelle.

Meedoen?

Vertel hieronder waarom jij en je partner zo’n leuke dag samen verdienen, maar wees er snel bij want vol = vol! Aanmelden kan t/m 27 oktober.

Vertel hier wie jullie zijn en waarom jij en je partner graag mee willen doen:

Vind je het ook leuk om samen mee te doen aan de fotoshoot op 8 november? * De 3 leukste verhalen maken kans op de fotoshoot.

Upload hier een of meerdere foto’s van jullie samen:

Klopt alles?- Jij en je partner kunnen allebei aanwezig zijn tijdens het event op 7 november in ‘s-Hertogenbosch- Indien je kans wilt maken op de fotoshoot, zijn jij en je partner ook beschikbaar op 8 november (locatie nader te bepalen)