Bij de Libelle en Margriet van deze week zit een bijzondere bijlage. Hiervoor bundelen drie goede doelen hun krachten, om aandacht te vragen voor kinderen voor wie een gelukkig en gezond leven niet vanzelfsprekend is.

Libelle samen met Plan International, de Leprastichting en Make-A-Wish

Simone Kleinsma, Huub Stapel en Pia Douwes zijn ambassadeur van deze goede doelen en schreven ieder een bijzondere brief aan een kind dat indruk op hen heeft gemaakt.

De brief van Simone

Musicalster Simone Kleinsma is ambassadeur van Plan International Nederland. Ze schreef een brief aan May, het meisje dat ze al 5 jaar sponsort.



“Op je 13e uitgehuwelijkt worden? Daar moet je toch niet aan denken!”

“Lieve May,

Ik vind het zo jammer dat ik je nog niet in levende lijve heb ontmoet, maar dat gaat er ongetwijfeld van komen. Sinds een jaar ban ik ambassadeur van Plan International Nederland, maar ik sponsor al meer dan dertig jaar met veel liefde een kind. De laatste jaren ben jij dat May, een inmiddels tienjarig meisje dat net als ik veel van muziek en dansen houdt. Komt dat even goed uit!” Lees verder.

De brief van Huub

Acteur Huub Stapel is ambassadeur van de Leprastichting. Hij schreef een brief aan Ansubai, die hij ontmoette toen hij in India was.

“Jullie worden door de buitenwereld uitgescholden, weggejaagd en gepest”

“Lieve Ansubai,

Ik ontmoette je op een van mijn reizen als ambassadeur van de Leprastichting, en ik vond je meteen een ongelooflijke lieverd. Jij, een meisje van 15, dat woont in wat ik alleen maar als de hel op aarde kan beschrijven: de leprakolonie in New Delhi, die gevestigd is op een open riool.” Lees verder.

De brief van Pia

Musicalster Pia Douwes is ambassadeur van Make-A-Wish. Ze schreef een brief aan Lisanne, wier wens ze hielp vervullen.

“Wat jij niet weet, is dat je ook een voorbeeld voor mij bent geweest”

“Lieve Lisanne,

Dat het een zegen is om een gezond kind te hebben, weet iedereen. Maar dat het niet vanzelfsprekend is, hoef ik jou niet te vertellen. Daarom wilde ik mij graag inzetten voor een doel dat zich hiermee bezighoudt. Dat werd Make-A-Wish Nederland, de stichting die zich inzet om wensen te vervullen van kinderen zoals jij.” Lees verder.

