December betekent cadeautjes, maar wat als je regelmatig struikelt over het speelgoed en je kind eigenlijk alles al heeft? Wij tippen 5 cadeaus waar kinderen tussen de 8 en 12 jaar zeker blij van worden.

En ze passen ook nog eens in een schoen of sinterklaassurprise. Wel zo handig!

Cadeautip #1: erop uit!

We hebben de afgelopen tijd al volop binnen gezeten, dus er lekker met elkaar op uit gaan is dit jaar een welkom cadeau. Kies een interactief museum met een leuk programma voor kinderen, zoals Naturalis (over de rijkdom van de natuur), Corpus (op reis door het menselijk lichaam) of het Nederlands Bakkerijmuseum. Koop een toepasselijke kaart en maak er een rebus op waarmee je kind het dagje weg kan ontcijferen.

Vergeet vooraf niet online te reserveren.

Cadeautip #3: gadgets voor buitenkinderen

Is je kind dol op boswandelingen of ravotten in de natuur? Dat wordt nog leuker met een eigen verrekijker of kompas (het liefst met ingebouwde loep om insecten te bestuderen). Of geef insectenpotjes of mierenkijkdozen voor de echte Freek Vonk’s in spé.

Cadeautip #4: een tijdschriftabonnement

Door een abonnement op je kinds favoriete tijdschrift te geven, valt er elke week een cadeautje op de mat. Schaterlachen om de grappen van Donald Duck, strips en interviews lezen in meidenblad Tina of antwoord op alle nieuwsgierige vragen krijgen dankzij Zo Zit Dat: er is keuze genoeg.

Cadeautip #5: een kinderkookboek

Helpt jouw kind graag met koken of bakken? Er zijn tegenwoordig volop kookboeken voor kinderen te koop, met toegankelijke recepten die jullie samen kunnen maken. Leuk om te doen, én jong geleerd is oud gedaan. Een eigen keukenschort is ook een leuk cadeau.

