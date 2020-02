Zó skip je die winterdip in 5 simpele stappen

Hoewel het (gelukkig) weer iets langer licht blijft, is de winter nog niet voorbij. Merk je dat je minder energie hebt, wat somberder bent of van de ene in de andere verkoudheid belandt? Dan heb je waarschijnlijk last van de befaamde winterdip.

Libelle samen met Just2Bfit

Met deze tips ben je er met een beetje geluk zó weer vanaf.

1. Gezonde voeding

Bij het Voedingscentrum zijn ze duidelijk: eet gezond in de winter met de Schijf van Vijf als leidraad. Voldoende groente, fruit, volkoren graanproducten, bonen, olie en noten dus. Een stevige zelfgemaakte soep bomvol groentes smaakt ’s winters extra goed. En een handje ongebrande noten is een heerlijke snack voor tussendoor. Vergeet ook niet voldoende water te drinken, het liefst meer dan 2 liter per dag. Een kop thee telt gelukkig ook!

2. Beweeg regelmatig

Het is in de winter misschien iets minder aantrekkelijk om naar buiten te gaan, maar door regelmatig te bewegen halveer je de kans op een winterdip. Doordat je lichaam tijdens het sporten endorfines (het zogenaamde gelukshormoon) aanmaakt, voel je je fitter en zit je lekkerder in je vel. Dus pak wat vaker de fiets, maak dagelijks een wandelingetje en kies een sport die je met plezier doet.

3. Vermijd stress

Naast inspanning is voldoende óntspanning ook belangrijk. Let er dus op dat er niet te veel stressfactoren in je dagelijks leven zijn. Kruip regelmatig met een goed boek of je favoriete tijdschrift op de bank, want lezen verlaagt het stressniveau in no time. Of plan een heerlijk beauty-avondje om even helemaal op te laden. Ook yoga en meditatie zijn een goede manier om je stressniveau naar beneden te krijgen.

4. Lekker licht

Licht heeft grote invloed op ons lichaam én onze geest, dus doe de gordijnen ’s ochtends meteen open. Merk je dat somberheid ’s winters toch de overhand neemt? Dan kan het zijn dat je meer last hebt van het wisselen van de seizoenen. Lichttherapie kan dan een oplossing zijn. Je zit dan dagelijks korte tijd voor een speciale lamp die licht uitstraalt, vergelijkbaar met daglicht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je huisarts.

5. Viva la vitamines

Multivitamines zijn je beste vriend in de winter. Ze verhogen je weerstand en energieniveau. Just2Bfit biedt hoogwaardige vitaminen en mineralen zoals die ook in de natuur voorkomen, maar dan in een hoge dosering. Just2Bfit Complete bijvoorbeeld: een complete aanvulling multivitamines die het lichaam dagelijks nodig heeft. Of probeer Just2Bfit Active, deze dragen bij aan de energieproductie, fysieke en mentale prestaties en het uithoudingsvermogen.

Voel je optimaal vitaal

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat het niet alle Nederlanders lukt om genoeg groente, fruit, peulvruchten en vis te eten. Om er zeker van te zijn dat je toch voldoende vitamines en mineralen binnenkrijgt, kun je kiezen voor vitaminesupplementen. Bijvoorbeeld van Just2Bfit. Het Zwitserse bedrijf is gespecialiseerd in hoogwaardige, natuurlijke voedingssupplementen. Deze zijn verkrijgbaar bij de Etos en online.