Slanker de zomer in én over de afvalpoging vloggen voor Libelle TV. Sandra, Elize en Lizz gingen de uitdaging aan. Inmiddels zijn we 9 weken verder en de resultaten mogen er zijn.

Libelle samen met The 1:1 Diet

Benieuwd hoe het de dames de afgelopen weken verging? Alle 3 de vlogs zijn hier terug te kijken op Libelle TV.

Van links naar rechts: Sandra, Elize en Lizz

Sandra: “Mijn oude gewicht wil ik nooit meer terug”

Sandra de Groot (50): “Wat ben ik trots! In 9 weken ben ik ruim 13 kilo afgevallen. Nog 10 kilo te gaan, want ik wil terug naar mijn gewicht van 10 jaar geleden: 58 kilo. Ik voel me goed. Mijn consulent Jantine helpt mij enorm. Vloggen voor Libelle TV was een enorme stok achter de deur. Samen met Jantine ga ik nu aan de slag om mijn eetpatroon aan te passen, zodat ik op gewicht blijf als het dieet straks is afgelopen. Mijn brood- en koekverslaving én mijn oude gewicht, wil ik nooit meer terug.”

Elize: “Mijn trouwjurk past weer!”

Elize Elkenbracht (50): “Ik ben nu ruim 5 kilo kwijt, nog maar 1 te gaan! Een van mijn doelen was weer in mijn cocktailtrouwjurk passen. Binnenkort ben ik 10 jaar getrouwd, dan wil ik hem weer aan. De rits kan inmiddels dicht, maar hij zit nog nét iets te strak, dus aan de laatste kilo ga ik ook werken met mijn consulent Susan. Met mijn nieuwe hobby skaten moet dat zeker lukken.”

Lizz: “Ik heb zelfs weer zin om mijn badpak aan te trekken”

Lizz Sprong (36): “Ik hoor van mensen dat ik een nog vrolijkere uitstraling heb dan normaal. Het is dus ook écht te zien dat ik lekker in mijn vel zit. Mijn consulent Franky is ervaringsdeskundige, hij weet precies wat mijn valkuilen zijn. Mijn eerste doel was 15 kilo eraf in 3 maanden en dat lijkt te gaan lukken. Daarna ben ik nog niet klaar, ik wil graag een gezonde BMI. Veel van mijn kleding zit nu al veel te wijd en ik heb zelfs weer zin om mijn badpak aan te trekken!”

Persoonlijke begeleiding

Sandra, Elize en Liz zijn succesvol afgevallen met The 1:1 Diet. Dit dieet staat voor afvallen met persoonlijke begeleiding door een eigen consulent. Met ruim 20 jaar ervaring helpt The 1:1 Diet jaarlijks zo’n 75.000 mensen hun streefgewicht te behalen. Ook benieuwd naar de persoonlijke begeleiding van The 1:1 Diet? Kijk hier voor meer informatie en zoek meteen een consulent die écht bij je past.