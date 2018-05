Smaak zoals het hoort: bier!

Wat weten we tegenwoordig nog van de producten die we dagelijks eten? En hoe horen ze eigenlijk écht te smaken? Adjunct-hoofdredacteur Nicolette Fox ging op pad om het uit te zoeken. Deze week gaat ze langs bij Daniël van der Slikke, bierbrouwer bij Jopenbier.

Libelle met Maaslander

10:15 uur Zelf bierbrouwen is dé nieuwste trend. Als echte Bourgondiër kon ik natuurlijk niet achterblijven, dus ik heb een pakket aangeschaft en ik ben in mijn eigen keuken aan het brouwen geslagen. Viel dat even tegen. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk!

15:45 uur Wat een geweldige middag. Samen met Daniël loop ik stap voor stap door het bierbrouwproces. En dat is echt heel indrukwekkend. Hier mag ik zelf hop in de ketel gooien.

“Dit is zoals bier bedoeld is. Wat is het leven toch mooi!”

17:23 uur Ik proef wel vijf verschillende Jopenbiertjes. De Jopen Koyt is mijn favoriet. Het smaakt een beetje naar drop. Heerlijk met een blokje volromige Maaslander erbij. Dit is bier zoals bier bedoeld is, als je het mij vraagt.