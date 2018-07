Sofie van den Enk kreeg twee keer een depressie en ging daar zó mee om

Libelle’s columnist Femke Sterken (38) heeft zelf meerdere depressies gehad. “Een depressie voelt alsof er een zware, zwarte deken over je hoofd en schouders ligt.” In deze video praat Femke met KRO-NCRV-presentatrice Sofie van den Enk (37), die zelf ook twee keer een depressie doorstond.

Libelle samen met de Rijksoverheid

Sofie kreeg tijdens haar studententijd, toen ze begin twintig was, voor de eerste keer te maken met een depressie. Ze heeft het ervaren als een flatline. Sofie: “Op een dag in actie komen was onmogelijk. Ook je gevoelens. Alles. Flatline.” Deze depressie duurde ongeveer twee jaar.

Depressie herkennen

Toen ze in verwachting was van haar tweede kindje voelde Sofie zich opnieuw niet goed en lamlendig. Ze dacht dat het te maken had met haar zwangerschap of met de hormonen. “Pas toen mijn dochter acht maanden oud was, ontdekte ik dat ik eigenlijk al een jaar opnieuw depressief was. Toen pas kwam de realisatie. Ik ben naar de huisarts gegaan en heb aangegeven dat ik weer een depressie had. Ik herkende het.”

Bij Sofie was de oorzaak een combinatie van aanleg en bepaalde gebeurtenissen in haar leven. “Ik ben op een heel andere manier mijn emoties gaan reguleren. Ik ben in therapie gegaan. Soms ging zo’n sessie goed en soms zat ik maar een uur te wauwelen. Maar het gaf me structuur en dat voelde goed.”

Sofie: “Wat een psychiater voor je kan betekenen is echt ongelofelijk. Het is een cadeau aan mezelf dat ik zoveel zelfinzicht heb gekregen.”

Volgende week gaat Femke in gesprek met zangeres Jennie Lena.

Maak depressie bespreekbaar

Een depressie komt vaker voor dan je denkt. Ruim 800.000 Nederlanders hebben te maken met een depressie. Vaak proberen mensen het zelf op te lossen en willen ze er een ander niet mee belasten. Maar erover praten, helpt. Om het gesprek over depressie op gang te brengen is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Hey! Het is oké, maak depressie bespreekbaar’ gestart. Heb jij zelf een depressie of is een bekende depressief? Sluit je niet af, maar maak het bespreekbaar. Kijk eens op heyhelpt.nl.