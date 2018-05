Superlunch: sandwich met Maaslander en bietenhummus

Libelle samen met Maaslander

Sandwich met Maaslander en bietenhummus

VOOR 4 PERSONEN:

• 100 g gekookte bieten, in blokjes van 2 cm

• 200 g gekookte kikkererwten (uit een blikje)

• 1 el sesampasta (tahin)

• 1 el extra vierge olijfolie

• ½ teentje knoflook, gehakt

• 1 el verse koriander, fijngehakt

• 1 à 2 tl citroensap

• 4 plakken Maaslander, belegen kaas

• 4 speltboterhammen, dik gesneden

• 2 avocado’s

• ½ bakje tuinkers

Pureer de bieten, kikkererwten, sesampasta, olijfolie, knoflook en koriander tot een smeuïge pasta. Voeg eventueel een eetlepel water of olijfolie toe voor de juiste dikte. Breng de bietenhummus op smaak met peper en zout en het citroensap. Beleg de plakken brood met een laagje hummus en leg er een plak Maaslander op. Halveer de avocado’s rond de pit en lepel het vruchtvlees uit de schil. Snijd in plakken en leg op elke boterham een kwart van de avocado in een waaier. Knip de blaadjes van de tuinkers en strooi over de boterhammen.

Bereiden: 15 minuten