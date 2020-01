Oeps: waarschijnlijk poets jij je tanden al heel je leven verkeerd

Tandenpoetsen is vaak een automatisme. Je staat 2 keer per dag met een tandenborstel in je mond, maar je hebt eigenlijk geen idee wat je doet en of je het nog wel goed doet. Herkenbaar? Wij zetten alle poetstechnieken en tips voor jong en oud op een rij.

Horizontale bewegingen

Er bestaan verschillende manieren en methoden om je tanden te poetsen. Tandartsen en mondhygiënisten adviseren om korte horizontale bewegingen te maken. Vergeet niet de overgang van het tandvlees naar de tand of kies te poetsen door je tandenborstel in een hoek van 45 graden op de overgang te plaatsen. Voor kinderen geldt hetzelfde. Je start met het poetsen van de tanden van je kind zodra het eerste tandje doorkomt.

Vaste volgorde

Houd een vaste poetsvolgorde aan. Poets de tanden in de onderkaak bijvoorbeeld eerst aan de binnenkant, dan de buitenkant en tenslotte de bovenkant (de 3 B’s). Houd deze volgorde ook aan voor de bovenkaak. Tandenpoetsen met kinderen kan nogal een uitdaging zijn, dus probeer een ritueel te ontwikkelen dat er elke avond bij hoort. Zing bijvoorbeeld tijdens de 3 B’s een poetsliedje of vertel een verhaaltje. Stimuleer kinderen vanaf 2 jaar ook zelf hun tanden te poetsen: 2 keer per dag 2 minuten.

Tandpasta

Poets je tanden 2 keer per dag 2 minuten met een tandpasta die fluoride bevat, bijvoorbeeld de tandpasta van elmex®. Fluoride is een natuurlijke stof die de tanden en kiezen minder kwetsbaar maakt voor zuuraanvallen van bacteriën. Breng de tandpasta aan op een droge tandenborstel. Zo ontstaat er minder schuim en zie je beter hoe je poetst. De tandarts of mondhygiënist adviseert kinderen vanaf de eerste melktand te poetsen met een speciale peutertandpasta die minder fluoride bevat. Baby’s en peuters slikken een groot deel van de tandpasta in, dat is niet erg. Oefen het uitspugen van de tandpasta met je kind door het voor te doen.

Gezonde mond

Voor het hele gezin heeft elmex® producten die een effectieve bescherming bieden tegen cariës (gaatjes). Er zijn productlijnen voor gevoelige tanden, anti-cariës, extra glazuurbescherming en voor het kindergebit dat in elke nieuwe fase een passende verzorging nodig heeft. Gezonde tanden, een leven lang.