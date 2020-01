Premium

Jill (36) was 14 jaar getrouwd met Lars (39) en is moeder van dochtertje Noor (10). Jill en Lars zijn sinds vorige week officieel gescheiden.

“Ach lieverd,” Caitlin wrijft geduldig over mijn arm wanneer ik wéér in tranen uitbarst. Vanaf nu ben ik een gescheiden vrouw. En dat voelt for the time being absoluut niet leuk. “Zijn Dieter en jij nog steeds gelukkig?” Mijn vraag is een open deur, want Caitlin vertelt me maandelijks hoe dol ze is op haar man. Het lijkt alsof ik erop hoop dat ze me vertelt dat ze een flinke ruzie hebben gehad of midden in een cri