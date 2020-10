Moordmysterie The Undoing gaat over een rijke New Yorkse-familie die betrokken raakt bij de brute moord op een schoolmoeder die ze kennen. Grace en Jonathan Fraser hebben een gelukkig huwelijk en een slimme zoon, maar dat alles komt op losse schroeven te staan wanneer de politie op de stoep staat. Plotseling verdwijnt Jonathan en ontdekt Grace dat er jarenlang veel geheimen voor haar zijn achtergehouden. En kan zoontje Henry de social media-storm die ontstaat na de gruwelijke moord wel aan? Wie heeft er de moord gepleegd? Motieven genoeg voor alle spelers, dus je zult sowieso flink speculeren tijdens The Undoing! De cast van The Undoing The Undoing profiteert van ijzersterk acteerwerk door Nicole Kidman en Hugh Grant. Ook Donald Sutherland als de stinkend rijke vader van Grace Fraser, speelt een heerlijke bijrol.

Het is superknap van The Undoing hoe je blijft gissen tot het einde wie de werkelijke moordenaar was. Nicole Kidman is executive producer van de HBO-serie, maar de rol van Grace is haar ook op het lijf geschreven. Haar achtergrond als therapeut maakt haar stoïcijns, maar ze is helemaal niet onder controle van de situatie. Kidman kan emotioneel fantastisch uithalen naar de politie en vooral haar man.

Hetzelfde geldt voor Hugh Grant die met zijn eeuwige charmes van Jonathan een heerlijke smeerlap maakt, die denkt dat hij met alles weg kan komen.