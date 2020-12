5 redenen om je thuiskantoor van een portie groen te voorzien

Ben je na maanden werken aan de keukentafel of op zolder wel uitgekeken op je thuiskantoor? Gebruik de decembermaand om je werkplek van een portie groen te voorzien. Zo begin je het nieuwe werkjaar straks extra fris.

Libelle samen met elho

#1 Groen = geluk

Uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een groene omgeving ons gelukkiger maakt. Mensen die ergens wonen waar veel groen is (dat kunnen planten zijn, maar ook een groene muur) scoren hoger op de schaal van mentaal welzijn. En in deze coronatijd is onze behoefte aan natuur nog eens gigantisch toegenomen. Hoog tijd dus om jezelf te omringen met zoveel mogelijk groen.

#2 Kamerplantenpraat

Mis je de dagelijkse roddels bij het koffiezetapparaat? Je kamerplanten werpen zich graag op als nieuwe gesprekspartners. Volgens veel studies helpt praten tegen planten om ze te laten groeien. Wetenschappers denken dat de praatjes zorgen voor een hogere productie van koolstofdioxide. Planten zetten dit om in zuurstof, waardoor ze beter groeien. Dus is je cactus de laatste tijd wel érg prikkelbaar, heeft de pannenkoekplant een nieuw stekje of laat de monstera z’n bladeren wel erg opzichtig over de philodendron hangen? Deel je gevoelens en observaties met ze. Daar worden ze blij (en groot) van!

#3 Potten om mee te pronken

Een plant is niets zonder een prachtige pot. Bij het Nedelandse merk elho hebben ze dat goed begrepen. De stijlvolle nieuwe designpotten voor binnenhuis uit de Vibes collectie zijn verkrijgbaar in mooie, warme kleuren en ook nog eens gemaakt van 100% gerecycled plastic. Dat geeft elke keer dat je naar de pot kijkt een éxtra goed gevoel.



De elho vibes potten zijn er in 4 verschillende kleuren en formaten

#4 Geen-groene-vingers-garantie

Heeft menig plant bij jou in huis het loodje gelegd en kun je een cactus nog laten uitdrogen? Geen probleem. Dankzij de elho self watering insert geef jij je groene vrienden nooit meer te veel (of te weinig) water. Deze handige en slimme inzetpot met watermeter weet precies wanneer je je plant water moet geven. De inzetpot is er in verschillende afmetingen.



Ook de elho self watering insert is gemaakt van 100% gerecycled plastic.

#5 Goed voor de luchtkwaliteit

Tot slot misschien wel de belangrijkste reden voor een groene werkplek: planten zijn heel goed voor de luchtkwaliteit in huis. Ze zuiveren de lucht en zorgen voor meer zuurstof. Een plant neemt ook fijnstof op. Voorbeelden van planten die het goed doen qua luchtzuivering zijn de monstera, dracaena, sanseveria en de krulvaren.

Meer over elho

Afval: voor elho is het pure schoonheid. Van gerecycled plastic maakt dit merk de mooiste designpotten. Ga voor het complete aanbod naar elho.com.