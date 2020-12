Voor ieder type thuiskok wat wils: 3 complete kerstmenu’s

Sta jij deze kerst uren in de keuken of serveer je het liefst zo snel mogelijk een lekker kerstgerecht? Van zalmtartaar tot bombe Alaska: deze kerst maken we je het in ieder geval makkelijk door 3 complete kerstmenu’s van Delicieux met je te delen. Of je nu gaat voor een makkelijk, uitdagend of traditioneel kerstmenu: succes gegarandeerd. Het is tijd om te genieten!

Libelle samen met Lidl

Makkelijk

Ook al vieren we kerst dit jaar in klein gezelschap, de gerechten smaken er niet minder om. Voor alle thuiskoks die geen dagen in de keuken willen staan heeft Lidl een makkelijk kerstmenu samengesteld. Zo hoef je geen uren in de keuken te staan, maar tover je toch iets feestelijks op tafel.

Voorgerecht: Zalmtartaar met garnalen Bekijk Hoofdgerecht: Kiprollade met gegrilde groenten Bekijk Dessert: Nutella kerstboom (leuk voor kids!) Bekijk

Uitdagend

Handen uit de mouw… uhhh ovenwanten. Dit kerstmenu is voor de echte thuiskoks die iets meer uitdaging willen. Maak indruk op je gasten en serveer de bombe Alaska als spektakelstuk. Wedden dat iedereen zijn vingers erbij op eet?

Voorgerecht: Gevulde stoofperen met dadel-pompoencrumble Bekijk Hoofdgerecht: Savooiekool rolletjes met gevulde rode ui Bekijk Dessert: Bombe Alaska met Delicieux ijs en frambozen Bekijk

Traditioneel

Denk je aan kerst, dan denk je natuurlijk aan tradities. Ook dit jaar mogen de traditionele kerstgerechten niet ontbreken. Van ragout tot ossenhaas. Haal je mooiste servies uit de kast en maak er een culinair feest van. Merry Christmas!

Voorgerecht: Aardappelsoufflé met ragout Bekijk Hoofdgerecht: Ossenhaas met kaas-roomsaus Bekijk Dessert: Chocoladetaart met witte stoofperen en crème fraîche Bekijk

Luxe voor iedereen met Delicieux

Laat je ook dit jaar weer verrassen door de 500 luxe én betaalbare producten van Delicieux. Bekijk de kerstbrochures vol heerlijke producten en meer dan 50 recepten om jouw complete kerstdiner samen te stellen. Het is tijd om te genieten!