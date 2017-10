Tijd voor thee: 6 cadeautips waar je warm van wordt

De blaadjes vallen weer in rap tempo van de bomen. Heb je deze herfst een jarige zus of vriendin, die ook nog eens een gezellige theeleut is? Deze leuke cadeau-ideeën zijn altijd een goede binnenkomer!

Geen zakjes meer nodig. Met een theekopje met theefilter ineen zet iedereen zijn eigen verse kopje, zonder dat er losse blaadjes of kruiden in je glas rond dwarrelen. De thee trekt, terwijl door het deksel het water goed heet blijft. Klaar? Filter eruit en nippen maar! Dat wordt ouderwets thee schenken: uit een vintage theepot die je door de grote hendel gemakkelijk vastpakt. Een eyecatcher in de kast, vind je vriendin vast ook. Verkrijgbaar in drie kleuren: oud blauw, oud groen of knallend rood. Verrassend: een theebloem, die – eenmaal in het hete water – opengaat in de pot of je glas. Of verse thee in op elkaar gestapelde blikjes. Thee-ei erbij, een set leuke kommetjes om ‘m in te zetten en een handige theetip voor het theezakje of iets lekkers: klaar is je theecadeau. Ziet er chic uit: thee (of koffie) uit een dubbelwandige glas. Pas wel op: je kunt het glas dan wel goed vastpakken, de inhoud blijft lang heet. PS: koude dranken blijven er ook langer koud in. Vrolijke binnenkomer? Pak ‘m in met een paar felgekleurde doosjes thee. Een paar grappige bekers, een flesje honing, een honingdraaier en voor de finishing touch een paar takken verse munt. Strik erom en voilà: een origineel cadeau waar je mee aan kunt komen. Geef een deel één van wat een prachtig servies kan worden. Dus nu een prachtig verpakte theepot met een originele kaart erbij. De kop en schotels komen dan bij het volgende feestje. Heb je voorlopig cadeau-ideeën genoeg.

