5 tips om duurzamer (en toch comfortabel) te leven

Aan een schone en duurzame wereld kunnen we allemaal ons steentje bijdragen. Gelukkig hoeft duurzaam leven en energie besparen geen geld te kosten. Sterker nog: het kan je zelfs geld schelen.

Libelle samen met Vattenfall

Slim besparen doe je met deze duurzame tips.

1. Houd de kou buiten

Een goed geïsoleerd huis is comfortabel, milieuvriendelijk én het scheelt geld. Een paar simpele klusjes kunnen veel verschil maken: plaats tochtstrips en een brievenbusborstel. Een andere snelle en eenvoudige isolatiemaatregel is het plaatsen van radiatorfolie achter de verwarming. De warmte ontsnapt hierdoor minder snel naar buiten via de muren, iets wat vaker het geval is bij oudere huizen.

2. Ga voor ledverlichting

De donkere dagen zijn in aantocht en dan gaan de lichten in huis vaker én langer aan. Vervang daarom je gloei- of spaarlampen voor ledverlichting. Ledlampen zijn maarliefst 85% zuiniger dan gloeilampen én ze gaan veel langer mee (gemiddeld zo’n 30 duizend branduren). In tegenstelling tot spaarlampen bevatten ledlampen weinig schadelijke stoffen en branden ze direct op volle sterkte. Extra fijn: ze geven ook nog eens mooi, warm licht en zijn heel betaalbaar.

3. Kies voor duurzame energie

Stap over naar een energieleverancier die groene stroom aanbiedt. Er is in Nederland nog niet genoeg groene stroom voor iedereen, dus er moet veel meer schone energie worden opgewekt. Vattenfall (voorheen Nuon) bouwt daar hard aan mee, om zo meer fossielvrije stroom te kunnen produceren. Het bedrijf heeft de ambitie om fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Dit willen ze onder andere doen door enkel nog energie te leveren uit schone, onuitputtelijke bronnen als de wind en de zon. Op dit moment bouwt Vattenfall aan het grootste windpark op zee ter wereld. Daarnaast kun je ook nu al 100% groene stroom afnemen die afkomstig is uit hun eigen wind- en zonneparken.

4. Bespaar water

Minder water gebruiken betekent ook energie besparen. Want het water uit de kraan is gereinigd, en dat kost energie. Ook het opwarmen van warm water voor je douche is een energievreter, dus kort douchen is altijd een goed idee als je duurzamer wilt leven. Daarnaast kun je met een waterbesparende douchekop 20 tot wel 60 procent water en energie besparen. Controleer ook of alle kranen in huis speciale ringetjes (perlators) hebben, deze zorgen ervoor dat er per minuut minder water uit de kraan komt. Wist je trouwens dat afwassen met de hand 1 á 1,5 liter méér water kost dan wanneer je de vieze vaat in de vaatwasser zet? Let er wel op dat je ‘m op de ecostand laat draaien.

5. Kook op inductie

Op termijn zullen de meesten van ons in huizen zonder aardgasaansluiting wonen. In nieuwbouwhuizen is dat nu al vaak het geval. Koken gaat dan elektrisch. Er zijn drie mogelijkheden om elektrisch te koken: keramisch, halogeen en inductie. Qua verbruik is inductie de goedkoopste en als je groene stroom hebt is dit ook het meest duurzaam. Bijkomende voordelen: inductie is het meest brandveilig en het schoonmaken van de gladde inductieplaat is zo gepiept.

