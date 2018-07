We hebben er allemaal weleens last van: onze maag of darmen. Vervelend, zeker als het regelmatig terugkomt. Uit onderzoek* onder 1.293 respondenten blijkt dat verschillende factoren de maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. Deze cijfers, ervaringen van anderen én tips kunnen je helpen er beter mee om te gaan en je klachten te verlichten.

“Ik vermijd voedingsmiddelen die mij gegarandeerd klachten geven. Maar dat betekent niet dat ik klachtenvrij ben. Ik weet er nog niet genoeg vanaf.” Aldus Ellen (53), die meedeed aan het onderzoek. Allerlei factoren kunnen van invloed zijn op maag- en darmklachten. Bij 73% van de respondenten blijkt dat dingen die ze eten de klachten verergeren, en bij 69% van hen heeft stress en spanning invloed. Ondanks dat mensen dus weten wat de klachten kan verergeren, wacht bijna de helft van hen tot het overgaat.

Taboe?

Last van je maag- en darmen kan erg vervelend zijn en je afremmen in allerlei activiteiten. 40% van de respondenten wordt belemmerd in het dagelijks leven. Ook Patricia (38) houdt rekening met haar klachten: “Ik luister naar mijn lichaam en pas mijn agenda er op aan. Ook stress mijd ik.” Ook kan het lastig zijn om hun problemen te delen: bijna de helft van de respondenten praat er liever niet met anderen over. Vreemd eigenlijk, als je bedenkt dat we er allemaal weleens last van hebben.

Dit kun je doen

Je voeding of leefstijl aanpassen kan maag- en darmklachten verminderen. Voor Debbie (51) werkt meer beweging en ontspanning, en veel groente en fruit eten. Maar voor iedereen werkt iets anders. Je kunt onderstaande tips uitproberen om te ontdekken waar jij baadt bij hebt:

voor maag- en darmklachten hoef je je niet te schamen, dus deel het gerust met familie, vrienden en collega’s. Zo kunnen zij er rekening mee houden en kunnen jullie ervaringen uitwisselen.

eet regelmatig, gevarieerd en voldoende groente, fruit en vezelrijke producten. Probeer bewerkte producten (kant-en-klaarmaaltijden en pakjes) en producten met zoetstoffen te vermijden.

drink voldoende, zo’n anderhalf tot twee liter. Vermijd alcohol, koffie en zwarte thee. Alcohol kan de darmwand beschadigen en cafeïne kan de darmen prikkelen.

vermijd stress, want dit kan de klachten verergeren. Beweging is altijd goed, of probeer yoga of meditatie eens.www.

roken prikkelt de darmen, dus als je rookt is het goed hiermee te stoppen.

Ook handig als je last hebt van een prikkelbare maag of darmen

Als je maag en darmen geprikkeld zijn door krampen, misselijkheid, maagpijn, een opgeblazen of vol gevoel kan Iberogast kan je helpen. Iberogast is een natuurlijk geneesmiddel met 9 geneeskrachtige kruiden, die samen de maag-darmpassage normaliseren als de bewegingen in het maag-darmkanaal verstoord zijn. Dit zorgt voor effectieve verlichting van de maag- en darmklachten. Zo kun jij weer de dingen doen waar je blij van wordt, met een gerust gevoel. Iberogast is verkrijgbaar bij de drogist, apotheek en online.

Lees voor gebruik de bijsluiter.

Prikkelbare darmsyndroom

Als je vaker last hebt van je maag en darmen, kan het zijn dat je het prikkelbare darmsyndroom hebt (PDS). Dit is een veelvoorkomende aandoening waarbij de functie van het maag-darmkanaal verstoord kan zijn. Een mogelijke oorzaak: de darm maakt te veel of juist te weinig bewegingen. Er kunnen zo verschillende symptomen optreden, zoals buikpijn, buikkrampen, problemen met de ontlasting, een opgezette buik of winderigheid door gasvorming.

Onzekerheid

PDS-klachten verschillen van persoon tot persoon, van dag tot dag en van situatie tot situatie. Wat opvalt is de onzekerheid die maar liefst 91% van de mensen met PDS ervaart.* En dan helpt het niet als je ervaart dat je omgeving denkt dat de klachten tussen je oren zitten: bij 41% van de respondenten is dit het geval. Er is niet één specifieke behandeling die helpt bij PDS, voor iedereen kan iets anders effectief zijn.

Overleg in het geval van PDS met je arts voordat je een zelfproduct gebruikt.

*Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl onder 1.293 respondenten (mei, 2018), waaronder 408 respondenten met PDS.