Déze tips helpen volgens ouderen zelf het best tegen eenzaamheid

1 op de 2 ouderen voelt zich eenzaam. Dat betekent dat in iedere Nederlandse straat meer dan 1 eenzame oudere woont. Wat kunnen we daaraan doen?

Libelle samen met de Vriendenloterij

Minder sociaal contact en een gevoel van eenzaamheid komt veel voor als je ouder wordt, maar niemand wil eenzaam oud worden. Het Ouderenfonds en de Vriendenloterij stelden samen een enquête* op om erachter te komen hoe ze eenzaamheid onder ouderen het best kunnen voorkomen én bestrijden.

Weinig naar buiten

Uit de enquête blijkt dat veel ouderen van 85 jaar en ouder hooguit 3 keer per week buiten komen. Lichamelijke beperkingen, niemand tot last willen zijn en kosten worden vaak genoemd als drempel. Boodschappen doen is de meest genoemde aanleiding om wel naar buiten te gaan.

Leuk om te doen

Sporten en uit eten gaan of koffie drinken buiten de deur zijn activiteiten die de ouderen nu niet meer doen, maar wel leuk zouden vinden. Ook hierbij worden lichamelijke beperkingen, de kosten en gebrek aan iemand om mee te gaan als redenen genoemd dat het er vaak niet (meer) van komt.

Schaamte

Bijna 40% van de deelnemers heeft het gevoel niet te kunnen praten over hun gevoelens van eenzaamheid. Redenen die zij hiervoor noemen zijn het ontbreken van een geschikte gesprekspartner, schaamte, angst voor ongebrip en het niet willen zeuren.

Tips van ouderen

De ouderen die met het onderzoek meededen, hebben zelf gelukkig ook tips om de eenzaamheid te bestrijden:

zelf actief contact met anderen zoeken

bezig blijven

vrijwilligerswerk doen

positief in het leven staan

Het Ouderenfonds kan hierbij helpen. Ze organiseren uitjes en activiteiten, en brengen ouderen met elkaar in contact.

Speel mee en help mee

De Vriendenloterij komt samen met het Nationaal Ouderenfonds in actie om de drempels weg te nemen en zoveel mogelijk eenzame ouderen aan wekelijks sociaal contact te helpen. Als je tussen 17 september en 31 oktober mee gaat spelen met de VriendenLoterij, steun je het Nationale Ouderenfonds. Je helpt zo per lot één eenzame oudere aan wekelijks sociaal contact.

*Enquête Ouderenpanel, ingevuld door 526 ouderen van 55 jaar en ouder. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 74 jaar.