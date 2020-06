De leukste tips voor een stedentrip naar Luxemburg stad

Een mix van vroeger en nu, met lekker veel groen: dat is stad Luxemburg. Gelegen op slechts iets meer dan 4 uur rijden van Utrecht is dit de ideale stad voor een weekendje weg.

Libelle samen met Visit Luxembourg

Luxemburg is heerlijk groen: een derde van de stad bestaat uit parken en tuinen. Een ander groot pluspunt is dat al het openbaar vervoer in het land, en dus ook in de hoofdstad, gratis is.

Om alles uit je stedentrip te halen, delen we een aantal tips die je bezoek nog leuker maken.

3x musea die je niet wilt missen

In Mudam is niet alleen de uitgebreide collectie moderne kunst de moeite waard, maar het prachtige, lichte museum zelf ook. Het gebouw is ontworpen door Ming Pei, de architect die ook de piramide van het Louvre in Parijs ontwierp. Op woensdagavond is er in het Mudam Café een apart programma met voorstellingen, dans, muziek en lezingen, genaamd ‘Till Ten’.

Musée Dräi Eechelen bevindt zich in de muren van voormalige Fort Thüngen, het symbool van de rijkse geschiedenis van dit land. Ga zeker even het dak op, voor een mooi uitzicht over de omgeving.

Het Lëtzebuerg City Museum vertelt van alles over de bijzondere geschiedenis en het werelderfgoed van de stad.



Fort Thüngen

Lekker struinen

Elke 3e zondag van de maand wordt de Glacismaart gehouden. Op deze maandelijkse markt zijn niet alleen lokale lekkernijen en groenten en fruit te vinden, maar ook veel planten, bloemen en antiek. Bekijk hier alle maandelijkse markten van de stad.

Kijk en geniet!

De glazen Pfaffenthal lift brengt je zonder hoogtevrees gratis en voor niks naar 71 meter hoogte, naar een prachtig panoramisch uitzicht over de stad en de groene vallei. In de zomer zijn hier ook virtuele tours over de geschiedenis van de stad.

3x favorieten van de locals

De hippe bistro Beim Renert is een begrip in Luxemburg. Hier kun je heerlijk borrelen en genieten van lokale specialiteiten. De bonensoep is populair, of ga voor typisch Luxenburgse knoedels (gekookte deegballetjes) of Wäinzossis-worstjes.

In Café des Artistes waan je je weer even in de jaren ’70 en beleef je gegarandeerd een onvergetelijke avond. Zeker op donderdag, vrijdag en zaterdag, want dan worden er Luxemburgse en Franse klassiekers op de piano gespeeld waar het hele café mee meezingt. Gezellig!

Het recept voor een perfecte zondag: brunchen bij het prachtig gelegen brasserie Wenzel en daarna naar een openluchtconcert in Neumünster Abbey. Geniet van het uitzicht op het oude klooster, die ooit als gevangenis diende.



Uitzicht op Neumünster Abbey en brasserie Wenzel

Merken & trends

In Luxemburg kun je maar wat goed winkelen. De bekendste winkelstraten in het centrum zijn Grand Rue en Rue Phillippe II, met bekende internationale merken. Ook rond het treinstation zitten veel leuke shopadresjes. Eind 2019 opende het Franse warenhuis Galleries Lafayette de deuren voor het eerst in de Benelux: in het centrum van Luxemburg. Zeker een bezoekje waard! Bekijk hier meer tips voor een heerlijk dagje shoppen.

Wandelen langs werelderfgoed

De voormalige vestingwerken en de oude stadwijken maken al ruim 25 jaar deel uit van het werelderfgoed van Unesco. Middeleeuwse en hedendaagse bouwstijlen versmelten hier, afgewisseld met prachtige groene valleien en veel water. Hier kun je een route downloaden van een wandeling van 2,5 km langs alle hoogtepunten van Unesco.

Op naar Luxemburg

Kijk voor je bezoek aan Luxemburg zeker even op visitluxembourg.com, voor nog meer informatie en tips over het land en de stad.

Beeld: Christof Weber, Christophe van Biesen.