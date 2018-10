3 tips om sterke wachtwoorden te maken én te onthouden

Sterke wachtwoorden zijn je eerste verdediging om internetcriminelen buiten de digitale deur te houden. Zó maak en onthoud je ze.

In opdracht van de Rijksoverheid

Met verschillende sterke wachtwoorden bescherm je je persoonlijke gegevens op je computer en op je e-mail-, Facebook- en webwinkelaccounts. Belangrijk, want je wilt niet dat een vreemde je vakantiefoto’s bekijkt, via je smartphone je Facebookvrienden een ongepast bericht stuurt of op jouw kosten online gaat shoppen.

1. Check de sterkte

Een sterk wachtwoord is moeilijk te raden en te kraken. Het heeft daarom minstens 12 karakters en bevat hoofdletters, cijfers en speciale tekens. Denk ook eens aan een zinnetje in plaats van een woord, bijvoorbeeld ‘2018waseenTOPjaar!’ of ‘ikheb50tassen#OMG’. Die onthoud je waarschijnlijk een stuk makkelijker (en is nog leuk om te bedenken ook). Goed wachtwoord bedacht? Dan voor de zekerheid nog even hier of het wachtwoord sterk genoeg is.

2. Verschillende wachtwoorden

Gebruik voor elk account altijd een ander wachtwoord en verander deze minstens één keer per jaar.

3. Gebruik een wachtwoordmanager

Vind je het lastig om al die verschillende wachtwoorden te onthouden? Met een wachtwoordmanager bewaar je je wachtwoorden veilig in een digitale kluis. Je hoeft alleen nog maar het wachtwoord van je digitale kluis te onthouden. Handig toch?

Vergroot je cyberveiligheid

Zorg ervoor dat internetcriminelen jouw persoonlijke gegevens niet kunnen gebruiken. Voer daarom ook altijd software-updates direct uit, gebruik een virusscanner, klik niet zomaar op een link en maak regelmatig een back-up. Hier vind je meer tips om je cyberveiligheid te vergroten.