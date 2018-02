Voor Majanne Wolters (52) is de natuur erg belangrijk. Daarom maakten zij en haar man hun huis steeds milieuvriendelijker. Hier lees je hoe zij dat heeft aangepakt en delen we handige tips hoe jij je huis energiezuiniger maakt.

Libelle samen met Rijksoverheid

Majanne: ‘Toen we ons jaren-zeventighuis in 1999 kochten, was het slecht geïsoleerd. Omdat we het belangrijk vinden om energiezuinig te leven, pasten we het huis aan naar onze wensen. We lieten de vloer isoleren, namen dubbelglas, in de woonkamer zelfs driedubbel glas, een zonneboiler en lieten zonnepanelen op het dak installeren.’

Nooit meer koude voeten

‘We wilden graag van het aardgas af. Een warmtepomp bleek voor ons de beste optie, omdat deze alleen stroom verbruikt. De pomp werkt op lagere temperaturen dan een cv-ketel, daarom gaat de temperatuur ’s nachts niet omlaag. Hiermee besparen we energie en is het in ons huis continu rond de twintig graden. Ik kom altijd thuis in een warm huis en als ik ’s nachts even naar beneden moet, heb ik nooit koude voeten. Echt luxe! Dat we nu nog maar vijf euro per maand kwijt zijn aan elektra, is heel fijn.’

Geef de aarde door

‘De warmtepomp maakt het energiezuiniger wonen compleet. Ik vind het belangrijk om de aarde goed door te geven. Voor onze eigen kinderen, maar ook voor de aarde, de natuur, de dieren en voor mensen om ons heen. Als je het zelf fijn vindt om in een schonere wereld te leven, gun je dat de mensen die na je komen toch ook?’



Majanne Wolters

4 tips om energiezuiniger te wonen

Tip 1: Majanne: ‘Zoek deskundig en onafhankelijk advies. Zo voorkom je dat je bijvoorbeeld zonnepanelen laat installeren en twee jaar later ontdekt dat het dak ook moet worden geïsoleerd.’

Tip 2: Verbruiksmanagers geven inzicht in je energieverbruik. Dat kan een kastje zijn aan de muur, of een app. Zo weet je precies op welke energiekosten je kunt besparen. Nog meer besparen op je energieverbruik? Kijk naar de opties die bij jouw huis passen.

Tip 3: Er zijn energiemaatregelen waar je subsidie voor kunt krijgen (aanvragen kan gemakkelijk en snel online). Waaronder de warmtepomp, pelletkachel en biomassaketel. Als eigenaar van een appartement krijg je ook subsidie voor isolatie, en bij aankoop van zonnepanelen kun je de btw terugvragen van de Belastingdienst. Daarnaast zijn er mogelijkheden om leningen te krijgen voor energiezuinige veranderingen aan je huis.

Tip 4: Huizen van voor 1975 zijn vaak niet of slechts deels geïsoleerd door de vorige bewoners. Check of het dak, de vloeren en de muren voldoende geïsoleerd zijn en of de kozijnen al isolerend dubbelglas (ook wel HR++ glas genoemd) hebben.