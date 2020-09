Top 7 thuiscursussen waar je écht iets mee kan

Het wordt weer vroeger donker. Misschien denk jij al aan lekker cocoonen op de bank? In plaats van hele avonden Netflixen of op je telefoon swipen, kun je jouw tijd ook nuttiger besteden. Bijvoorbeeld door een thuiscursus te volgen. Opleidingsinstituut NHA stelde deze top 7 samen van cursussen waar je écht iets mee kan. Zo houd jij je hersenen fit en besteed je je tijd goed!

Libelle samen met NHA

7) Taalcursus

Bonjour, buongiorno, buenos días… Heb jij altijd al een vreemde taal willen spreken? Nu is het tijd om er werk van te maken. Een woordje over de grens spreken is niet alleen goed voor je persoonlijke ontwikkeling. Je maakt ook je vakanties leuker én het staat goed op je cv.

6) Mindfulness

We zijn tegenwoordig drukker dan ooit tevoren en daarnaast vaak 24/7 bereikbaar. Stressvol! Het is dan ook belangrijk om rust in je hoofd en een duidelijke focus te creëren. De cursus Mindfulness doet precies dat. Zo leer je in praktische lessen om je hoofd leeg te maken en stress te neutraliseren.

5) Positieve Psychologie

Een stapje verder dan mindfulness? Positieve Psychologie ! In plaats van het negatieve te verhelpen, leer je juist te focussen op het positieve in je leven. Zeker met het najaar in aantocht is het goed om een positieve mindset te creëren, zodat die donkere en korte dagen straks geen negatieve invloed op je hebben.

4) Excel

Niet de meest spannende cursus in dit lijstje, maar wel een waar je wat aan hebt als je je cv een beetje wilt upgraden. Excel is een ontzettend veelzijdig programma dat in veel kantoorbanen van grote meerwaarde is. Ideaal om dit najaar je kennis op dat gebied te vergroten.

3) Handletteren

Een creatieve cursus volgen? Handletteren is beslist een goede optie. Dan geef jij in het vervolg de mooiste handgeschreven kaartjes cadeau en maak je unieke interieuritems met eigen teksten.

2) Voedingsleer

Tegenwoordig wordt er zoveel zin en onzin over voeding op het internet geslingerd. Tijd om het kaf van het koren te scheiden. Leer meer over welk eten nu écht gezond is, hoe je kritisch naar etiketten op levensmiddelen kijkt en hoe je verkeerde eetgewoonten aanpakt. Op naar een healthy you!

1) Massage

Samen met je partner een massagecursus volgen brengt jullie dichter tot elkaar. Het geleerde breng je uiteraard meteen in de praktijk, dus die donkere najaarsavonden worden zo ineens een stuk leuker.