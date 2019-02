Unieke kans: deze héél voordelige sale van LaDress wil je niet missen

Hét perfecte jurkje shop je natuurlijk bij LaDress. En omdat dit mooie merk onlangs is verhuisd naar een nieuw hoofdkantoor, organiseren ze eenmalig een grote garage-sale. Daar wil je bij zijn!

Libelle samen met LaDress

De sale is van 7 maart t/m 10 maart in het oude hoofdkantoor in Amsterdam. Er zijn unieke samples en tijdloze items uit eerdere seizoenen te koop, in maat XXS t/m XXL. En het beste van alles: de prijzen beginnen al bij € 25,-.

Wanneer:

Donderdag 7 maart tussen 16.00 en 21.00 uur

Vrijdag 8 maart tussen 10.00 en 21.00 uur

Zaterdag 9 maart tussen 10.00 en 18.00 uur

Zondag 10 maart tussen 10.00 en 18.00 uur

Waar:

Generaal Vetterstraat 78b in Amsterdam

Bestel hier direct jouw gratis toegangsticket.

Het perfecte jurkje

LaDress is een Nederlands modemerk met één streven: vrouwen het perfecte jurkje laten vinden. Een jurkje waarin je er geweldig uitziet en je je altijd en overal fantastisch voelt, of je nu naar kantoor gaat, een feestje hebt of geniet van het weekend. Inmiddels is de collectie uitgebreid en zijn er ook mooie blouses, jumpsuits en broeken van LaDress.

Let op: Zonder ticket geen toegang. De collectie wordt iedere dag continue aangevuld. LaDress accepteert uitsluitend pin-betalingen. Ruilen en/of retourneren is niet mogelijk. Overige kortingen, gifts en/of Member stickers zijn niet geldig. Je wordt vriendelijk verzocht geen LaDress te dragen. Jassen en tassen zijn niet toegestaan. De locatie is gemakkelijk bereikbaar met auto, fiets en openbaar vervoer. Betaalde parkeermogelijkheid in de omgeving.