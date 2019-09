Het is dan misschien geen sexy onderwerp, het is wél goed om het erover te hebben: urineverlies. Veel vrouwen boven de 45 jaar krijgen ermee te maken. En dat kan je flink onzeker maken.

Naarmate je ouder wordt, worden je bekkenbodemspieren slapper. Dit kan urineverlies veroorzaken. Misschien voel je je er niet comfortabel bij, maar bespreek je urineverlies met je huisarts. Er kan een andere oorzaak zijn van urineverlies, of er kan een behandeling worden besproken die je klachten kan helpen verminderen.

Meer dan (onder)goed

TENA Silhouette voelt aan als normaal ondergoed, maar biedt ook discrete bescherming tegen matig tot zwaar urineverlies. Dit incontinentieondergoed is er in twee kleuren: zwart en crème, en is verkrijgbaar met een hoge taille of lage taille in de maten M en L. De broekjes hebben aan de binnenkant dezelfde kleur als aan de buitenkant. Daarnaast hebben ze een betrouwbare, superabsorberende kern, die snel vocht opvangt en beschermt tegen ongewenste geurtjes — voor ongekende discretie.

Getest

Hettestpanel.nl* vroeg 109 vrouwen die te maken hebben met urineverlies de broekjes van TENA Silhouette te testen.

“Ik gebruik urineverliesverband, maar dit zit zo veel fijner! Ik kan weer hoesten en lachen zonder angst om door te lekken” Barbara (56)

87% van de testers zou TENA Silhouette aanbevelen bij vrouwen die ongewenst urineverlies ervaren.

99% van de testers geeft aan dat de hoge taille-variant van TENA Silhouette op het gebied van absorptie, droogheid en het insluiten van geurtjes aan de verwachting voldoet, of die zelfs overtreft.

7,6 is het gemiddelde cijfer dat de testers TENA Silhouette geven.

“Het zwarte broekje met de lage taille voldoet op alle punten aan de verwachting en komt bovendien niet boven mijn broek uit” Ineke (60)

* Onderzoek uitgevoerd door hettestpanel.nl, 109 testers, juli 2019.