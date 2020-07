Begint het toch te kriebelen om nog een zomervakantie te boeken? Overweeg dan zeker de Peloponnesos in Griekenland. Het meest zuidelijke deel van het Griekse vaste land is niet alleen een tongbreker – even oefenen voor vertrek dus – maar vooral heel geschikt voor een onvergetelijke zomervakantie.

De Peloponnesos was aanvankelijk een eiland, maar is door de vele geologische veranderingen in dit gebied tot twee keer toe gescheiden én weer herenigd met het vaste land. Hierdoor is een prachtig bergachtig landschap ontstaan. Aan de kust heerst een heerlijk mediterraan klimaat en je geniet hier van culinaire hoogstandjes én de beste wijnen van het land.

Afwisselende rondreis

Klinkt goed, toch? Wij hebben een afwisselende route uitgestippeld die perfect is voor een rondreis met of zonder kinderen. Door een eigen auto te huren ben je lekker flexibel en kun je zonder problemen wat langer blijven op de plekken waar je écht niet weg wilt. En geloof ons: die komen zeker voorbij tijdens deze roadtrip.

Startpunt: Athene

Vlieg direct op Athene en geniet hier van een fijne city break. Breng een bezoek aan dé bezienswaardigheid van Griekenland: de Akropolis, en struin door sfeervolle straatjes in de pittoreske wijk Plaka. Als je voldoende van de stad gezien hebt huur je een auto om naar Loutraki te rijden, dit ligt ongeveer een uur verder.

Op naar Loutraki

Deze kustplaats heeft fraaie stranden: ideaal om in de vakantiemodus te komen. De oude naam van Loutraki is Thermae, vanwege het therapeutische mineraalwater dat hier uit de grond komt. De Loutraki Thermal Spa is een bezoekje waard, of de helende bron aan de noordzijde van de stad, waar het mineraalwater met een constante temperatuur van 31 graden celcius zo in zee uitkomt. Niet gek dat hier in de winter ook gewoon wordt gezwommen. Ook een aanrader: de Loutraki waterval. Hiervandaan heb je prachtig uitzicht op de kustplaats en het verderop gelegen Korinthe.



De Thermal Spa en uitzicht op een dolfijn in Loutraki

Voor cultuurliefhebbers: Mycene

Liefhebbers van de Griekse geschiedenis kunnen in Mycene hun hart ophalen. In de oudheid was dit een belangrijke stad, en dat is te zien aan de vele opgravingen en de indrukwekkende Leeuwenpoort die stamt uit de 13e eeuw voor Christus.



De Leeuwenpoort in Mycene

Geliefd bij de locals: Nafplio

Dit is de eerste hoofdstad van Griekenland. Niet alleen toeristen uit het buitenland, maar ook de Grieken zelf komen hier graag. Atheners komen hier het hele jaar door en zien Nafplio als een fijne weekendbestemming. Het is dan ook een van de mooiste stadjes van de Peloponnesos en midden in de stad ligt het Arvanitia strand: een kiezelstrand met uitzicht over zee en de bergen. Een mooi plekje om van de zonsondergang te genieten.



Strand in de stad in Nafplio

Door naar Epidaurus

Een vakantie in Griekenland is niet compleet zonder een bezoek aan een van de indrukwekkende amfitheaters. In Epidaurus vind je het best bewaarde en mooiste oude openluchttheater van Griekenland. Ga, als het kan, zeker naar een voorstelling om te genieten van een schitterend schouwspel en nog mooiere akoestiek. In de zomermaanden zijn er ’s avonds verschillende voorstellingen. Tot en met 15 augustus is The Athens & Epidaurus Festival te bezoeken: een van de oudste festivals van Europa met bijzondere muziek-, dans- en theatervoorstellingen.



Het amfitheater in Epidaurus

Wijnproeven in Nemea

De stad Nemea ligt in een landelijk gebied en een bekende wijnstreek. Door het zachte klimaat en de kalkrijke grond is de smaak van de beroemde wijn die hier gemaakt wordt voortreffelijk. Veel wijngaarden zijn te bezoeken en dan kan er natuurlijk ook geproefd worden. Het gebied heeft een rijke geschiedenis. Zo zijn hier opgravingen van de tempel van Zeus te zien en zou Herakles hier ‘de leeuw van Nemea’ hebben verslagen.

In de voetstappen van het koningshuis: Porto Heli

In de omgeving van deze luxe badplaats hebben Willem Alexander en Máxima een vakantievilla en wij begrijpen wel waarom. De kleine baaien met zandstranden als Triantafyllou Beach zijn prachtig en in de jachthaven vind je fijne restaurants en terrasjes. De baai van Porto Heli ligt in de zomer vol met dobberende zeilboten en indrukwekkende jachten. Aan de westkant ligt de Ververonda lagune, met mooie zandstranden en watersport mogelijkheden.

Het adembenemende uitzicht van Monemvasia

Hier waan je je even in de Middeleeuwen en geniet je van prachtige uitzichten. De oude vestingstad Monemvasia ligt op een hoog, rotsachtig schiereiland dat via een brug verbonden is met het vasteland. De rots is slechts anderhalve kilometer lang en zo’n 600 meter breed, en vanaf het vaste land is de stad niet te zien doordat deze aan de achterzijde van de rots ligt. Daardoor heb je een fantastisch uitzicht op zee. Hier is het genieten van romantisch kronkelende straatjes, prachtige Byzantijnse huizen en kerken, oude kasteelruïnes en terrasjes met sprookjesachtig uitzicht.



Uitzicht in Monemvasia

Paradijselijk eilandje Elafonisos

Bijkomen van alle cultuur en indrukken doe je op het kleine eilandje Elafonisos. Slechts 20 km2 groot en bereikbaar met de veerboot (waar ook auto’s op kunnen) vanaf Pounta. Hier vind je weinig toeristen, mooie stranden, een kristalheldere zee en slechts één klein dorpje waar het eten heerlijk is. Wat wil je nog meer?



Paradijselijk Elafonisos

Koroni & Methoni

De twee kleine kustplaatsjes Koroni en Methoni liggen een half uurtje rijden bij elkaar vandaan en staan bekend om de oude burchten én de taverna’s waar je waanzinnig lekker kunt eten. Beide zijn oude Venetiaanse stadjes. In Methoni is het Venetiaanse fort dan ook een populaire trekpleister, en in Koroni de oude burcht en visserswijk.



Het Venetiaanse fort in Methoni

Een balletje slaan in Costa Navarino

Golfliefhebbers kunnen de vakantie in stijl afsluiten door een balletje te slaan op een van de golfbanen van Costa Navarino. In deze mondaine badplaats worden regelmatig grote golfwedstrijden georganiseerd. Maar ook strandliefhebbers komen hier aan hun trekken, want in de omgeving zijn prachtige zandstranden te vinden. Het brede Voidokilia beach bijvoorbeeld, een van de mooiste stranden van de Peloponnesos. Het zeewater in de baai is ondiep en kraakhelder.

Het einde: Kalamata

Sluit de rondreis af in Kalamata, de op één na grootste stad van de Peloponnesos. Vanuit hier kun je direct terug naar Schiphol vliegen, maar niet voordat je een wandeling door het historische centrum hebt gemaakt en nog even geniet van het heerlijke eten in een van de restaurants langs de boulevard.



Een mooie afsluiter: Kalamata

Zomer in Griekenland

Ook in Griekenland worden veel maatregelen getroffen om een veilige situatie te creëren voor de lokale bewoners en reizigers. Meer informatie over reizen in Griekenland in deze tijd vind je hier. Als je op vakantie naar Griekenland gaat, dien je uiterlijk 24 uur voor vertrek een PLF formulier op deze website in te vullen. Mondmaskers zijn op dit moment verplicht in het openbaar vervoer en supermarkten.