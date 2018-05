Vakantietip: een roadtrip door het land van de gelukkigste mensen ter wereld

Denemarken: het land van de Vikingen, wereldberoemde sprookjesschrijvers en natuurlijk designmeubelen. Maar Denemarken heeft nog zoveel meer te bieden. Het is niet voor niets dat hier de gelukkigste burgers ter wereld wonen. Boek een 8-daagse roadtrip en ervaar het zelf.

In 1991 opende de Deense koningin de Margrietroute: 3700 km aan goed begaanbare wegen langs de mooiste plekjes van Denemarken. Je navigatie kun je rustig thuislaten, want je volgt gewoon de bordjes langs de weg. Tijdens een 8-daagse rondreis moet zeker even stoppen op onderstaande locaties.

Ribe en de Westkust

Als oudste stad van het land is Ribe een uitstekend startpunt van een roadtrip door Denemarken. Denk aan kleurrijke straatjes en knusse huisjes. Vanaf Utrecht is het zo’n 7 uur rijden naar Ribe.

Vervolg je route langs de Westkust en overnacht in de havenstad Esbjerg. Hier pak je de veerboot naar Fanø; een van de Deense Waddeneilanden. Hier zijn de stranden zo breed dat je er met je auto op mag rijden. Dat is pas een roadtrip!

Design (shoppen) in Aarhus

Zeg je Denemarken, dan zeg je design. Breng een bezoek aan Aarhus, de tweede grote stad van het land. Geniet van moderne kunst in het ARoS Museum: vergeet het kleurrijke panorama dak niet te bekijken! Of struin urenlang langs de talloze designboetiekjes en kledingwinkels en sluit de dag af op een terrasje aan het water.

Sprookjesachtig Funen

Als je over de brug bij Funen rijdt begrijp je meteen waar sprookjesschrijver Hans Christian Andersen (o.a. bekend van Het lelijke eendje en De kleine zeemeermin) zijn inspiratie vandaan haalde. Bezoek zijn geboortehuis in het gezellige Odense en dwaal door de straatjes van Den Fynske Landsby, het openluchtmuseum met een compleet dorp uit Andersens tijd. En check ’s avonds in bij het Hindsgavl Slot, de plek waar Andersen uren onder een boom kon zitten schrijven en weg zat te dromen bij het uitzicht.

Veelzijdig Kopenhagen

Uiteraard mag de hoofdstad Kopenhagen niet ontbreken aan een roadtrip door Denemarken. Ga picknicken bij het Rosenborg Slot of koffiedrinken in de wijk Kødbyen en vergeet de witte krijtrotsen op het eiland Møn niet. Plan hier een stop, want de onvoorstelbaar witte rotsen zijn het toetje van je roadtrip door Denemarken.

Rondreis via Dansk.nl

Dit en nog veel meer mooie stukjes van de Margrietroute zelf beleven? Via Dansk.nl (dé Denemarken Vakantie Specialist in Nederland) boek je de jouw 8-daagse roadtrip door Denemarken gemakkelijk in één keer. Het Margrietrouteboekje vol tips en informatie krijg je er nu tijdelijk gratis bij. Kijk voor meer informatie op dansk.nl/zomerrondreis.