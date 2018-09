De scholen zijn weer begonnen: 5 tips om je kind veilig naar school te laten fietsen

Het blijft toch een spannend moment: je kind (voor het eerst) alleen naar school laten fietsen. Zeker nu de scholen net weer zijn begonnen. Met deze 5 tips verloopt de boel een stuk veiliger.

Libelle samen met Interpolis

1. Fiets checken

Doen de remmen het nog goed? Werkt de verlichting eigenlijk nog wel? Staat het zadel op de juiste hoogte? Het lijken misschien inkoppers, maar toch is het slim om dit van tevoren goed te checken. Zo komt je kind niet (onnodig) voor gevaarlijke situaties te staan.

2. Niet haasten

Het spreekwoord ‘haastige spoed is zelden goed’ is er niet voor niks. Zorg ervoor dat je kind op tijd van huis vertrekt. Zo voorkom je dat hij of zij als een gek naar school moet fietsen om niet te laat te komen en alle verkeersregels aan de laars lapt.

3. Wijs op de gevaren

Een appje sturen terwijl ze op de fiets zitten, muziek in de oren, nog even snel door oranje (of rood) fietsen, of juist gezellig met z’n vijven naast elkaar op het fietspad: allemaal situaties in het verkeer die levensgevaarlijk kunnen zijn. Wijs je kind – voordat ie op de fiets stapt – op de gevaren hiervan. Ook handig: leer je kind wat de dode hoek is en waarom hij áchter een bus of vrachtwagen moet gaan staan, en nooit ernaast.

4. Opvallen

Je hoeft je kind echt niet vol te plakken met fluoriserend materiaal, maar het is wel prettig om naast de verlichting op de fiets nog iets zichtbaars op het lichaam te dragen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor een jas of (rug)tas met fluoriserende strepen. Kleding in felle kleurtjes helpt ook.

5. Handige app

Met de WegWijsVR-app van Interpolis op de smartphone of tablet bereid je je kind goed voor op deelname aan het verkeer. In deze virtual reality-omgeving kunnen kinderen spelenderwijs oefenen met onverwachte situaties die ze ook tegenkomen als ze naar school lopen of fietsen. Hierdoor is je kind beter voorbereid op zelfstandige deelname aan het échte verkeer. Superhandig!