Je hoeft gelukkig niet naar het buitenland voor een onvergetelijke zomer. Ook in eigen land zijn prachtige natuurgebieden, eeuwenoude stadjes en leuke dagattracties te ontdekken. Bijvoorbeeld op de Veluwe!

Libelle samen met Gelderse Streken

Wij tippen allerlei leuke dagjes weg voor jong en oud, er valt genoeg te kiezen! Check voor de zekerheid voorafgaand aan je bezoek even of je er moet reserveren.

De natuur in

Bij de Veluwe denk je al snel aan Kootwijkerzand en Het Nationale Park De Hoge Veluwe, maar er is nog veel meer natuurschoon te zien. De IJsselvallei bijvoorbeeld, waar je Schotse hooglanders, IJslandse paarden en bijzondere vogels kunt spotten. Of ga wandelen in het Speulder- en Sprielderbos, een echt oerbos met grote knoestige bomen en dieren als edelherten, dassen en wilde zwijnen. De natuurgebieden in en om Ede zijn ideaal voor mountainbikeliefhebbers: hier cross je over smalle bospaadjes en door mul zand. Sinds kort is er ook een leuke kinderroute.



Mountainbiken in Ede

Pret in een park

Op de Veluwe zijn allerlei parken te vinden waar kinderen zich met gemakt een hele dag vermaken. Apenheul bijvoorbeeld, waar maar liefst 35 verschillende apensoorten én kun grappige streken te zien zijn. Of ga op bezoek bij de dieren in Burgers’ Zoo, met bijzondere verblijven die de natuurlijke leefomgeving nabootsen. Tot en met 23 augustus is de dierentuin tot 20.00 uur open. Voor een actief dagje uit zijn Adventurepark Harderwijk of de spannende klimbossen op de Veluwe aanraders. En ook kinderpretpark Julianatoren, met meer dan 60 attracties én de plek waar kinderen tv-sterren Jul & Julia in het echt kunnen ontmoeten, staat garant voor een dag vol plezier.



Een rode vari in Apenheul

Imposante kastelen & landhuizen

In de Gelderse streken zijn tientallen prachtige kastelen en landhuizen te bewonderen, vaak met imposante tuinen en parken eromheen. Je leert er van alles over de geschiedenis en vroegere rijke machthebbers van deze provincie. Of maak in de omgeving een wandeling of fietstocht. Voor liefhebbers van het koningshuis is Kasteel Cannenburgh een aanrader, want daar is nu de tentoonstelling Oranje Boven! te zien. In 7 kasteelvertrekken zijn allerlei Oranje-souvenirs te bewonderen die naar aanleiding van koninklijke geboortes, huwelijken, inhuldigingen en jubilea zijn geproduceerd.



Kasteel Cannenburgh

Wandelen over klompenpaden

Leuk voor wandelliefhebbers: de klompenpaden bij Putten. Hier wandel je over eeuwenoude kerkpaden, landwegen en landgoederen, langs mooie wateren en oude boerderijen. Rust, kleinschaligheid en een combinatie van cultuur en natuur staan centraal langs deze routes. Bijzonder rustpunt tijdens je fiets- of wandeltocht is Pluktuin Het Platteland. Hier kun je je eigen groente en fruit oogsten en bloemen plukken. Tot medio november is er een ruime keuze aan seizoensgebonden lekkernijen, zoals oude rassen appels en peren, en in de nazomer pompoenen en kalebassen. Een mand, mes, schaar en verpakkingsmateriaal staan voor je klaar!

De Hanzesteden

Toen Amsterdam en Rotterdam nog dorpjes waren, waren de Hanzesteden al machtige handelscentra. En dat zie je nog steeds aan de mooie, oude gevels en historische straatjes in Harderwijk, Elburg en Hattem. Fiets via de Hanzeroutes over de oude handelsroutes van stad naar stad. Er zijn ook genoeg leuke musea, zoals het knusse Anton Pieck Museum waar het net lijkt of de schilder zó weer op zijn werkplek kan verschijnen. Of bezoek het Nederlands Bakkerijmuseum. Op zaterdag mogen kinderen hier onder begeleiding hun eigen speculaaspop bakken. Neem na je bezoek nog een kijkje in de winkel, waar lekkers uit de bakkerij te koop is.



Hanzestad Elburg

Lekker langs het water

Naast mooie, veelzijdige natuur zijn er bij de Veluwe ook strandjes waar het heerlijk vertoeven is op een warme dag én die perfect geschikt zijn voor verfrissende wateractiviteiten. Of je nu avontuurlijk wilt gaan (kite)surfen of het wat relaxter aan wilt doen en gaat suppen, kanovaren of gewoon lekker zwemmen: de strandjes van Harderwijk en de IJsselvallei zijn zeker een bezoekje waard. Of bezoek recreatiegebied Bussloo, hier zijn 8 stranden te vinden en je kunt er naast zwemmen ook vissen, duiken, golfen en paardrijden.

Blijven slapen

Op een plek waar zoveel leuks te beleven is, wil je natuurlijk het liefst blijven slapen. Of je nu houdt van een luxe hotel, natuurcamping of gezellig huisje: hier vind je genoeg leuke adressen voor een overnachting.

Kijk voor meer tips en dagjes weg op de Veluwe op geldersestreken.nl. Check vlak voor vertrek de monitor bezoekersdrukte om te zien of het niet te druk is op de Veluwe.